به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات دو و میدانی نوجوانان و جوانان دختر قهرمانی کشور ۲۶ و ۲۷ شهریور به میزبانی استان خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

دختران نوجوان در مواد ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، ۳۰۰۰ متر، ۱۰۰ متر بامانع، ۴۰۰ متر بامانع، ۲۰۰۰ متر بامانع، پرتاب دیسک، پرتاب چکش، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه، پرش طول، پرش سه‌گام، پرش ارتفاع، رله سوئدی، ۵۰۰۰ متر پیاده‌روی و هفتگانه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

دختران جوان نیز در مواد ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، ۳۰۰۰ متر، ۵۰۰۰ متر، ۱۰۰ متر بامانع، ۴۰۰ متر بامانع، ۳۰۰۰ متر بامانع، پرتاب دیسک، پرتاب چکش، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه، پرش طول، پرش سه‌گام، پرش ارتفاع، ۴ در ۱۰۰ متر امدادی، ۴ در ۴۰۰ متر امدادی، ۱۰۰۰۰ متر پیاده‌روی و هفتگانه با یکدیگر رقابت خواهند کرد.