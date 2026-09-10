مرحله نخست پارک ۲۷ هکتاری جهانشهر مشهد، از بزرگترین پارک‌های متمرکز شهری امروز پنجشنبه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری مشهد در این مراسم گفت: انتقال پادگان لشکر پیروز ثامن‌الائمه (ع) به خارج از شهر که در سال ۱۴۰۱ رقم خورد، زمینه آزادسازی حدود ۴۰۰ هکتار زمین در سطح شهر مشهد را فراهم کرد که ۲۷ هکتار از اراضی این مجموعه با عنوان «پارک جنگلی جهانشهر» امروز به بهره‌برداری رسید و در اختیار مردم قرار گرفت.

مهدی یعقوبی افزود: مشهد تاکنون پارک جنگلی قابل استفاده‌ای با این مقیاس در اختیار شهروندان نداشته و ایجاد این مجموعه با تلاش و همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران محقق شده است.

وی گفت: همچنین امروز آغاز ساخت یک ورزشگاه چند منظوره به مساحت پنج هزار متر مربع با تامین تجهیزات ورزشی در کنار بوستان جهان شهر با پیش بینی حدود سه هزار میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.

یعقوبی افزود: طرح بازپیرایی و ترمیم فضای میانی بزرگراه سردار سلیمانی در منطقه هشت شهری نیز که در جریان سیلاب پارسال آسیب جدی دیده بود یکی دیگر از طرح هایی است که امروز به بهره برداری رسید.

وی اعتبار مجموع طرحهایی را که امروز به بهره برداری رسید،حدود ۶هزار میلیارد ریال اعلام کرد.