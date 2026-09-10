به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مسابقات مدعیان قهرمانی کوراش در بخش نونهالان با ۱۱ وزن و در بخش بزرگسالان با ۲ وزن، جمعه ۲۰ شهریورماه به میزبانی خانه کوراش شهرستان گرمه برگزار می‌شود.

محمدتقی اجلالی، رئیس انجمن کوراش شهرستان گرمه، وزن‌های نونهالان متولد بعد از ۱۱ دی ۱۳۹۰ را ۲۷، ۳۰، ۳۴، ۳۸، ۴۲، ۴۶، ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۶ و مثبت ۶۶ کیلوگرم اعلام کرد.

وی همچنین وزن‌های ۶۶ و ۹۰ کیلوگرم را برای رده بزرگسالان عنوان کرد و افزود: تاکنون حضور کوراشکاران استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان و مازندران در این رقابت‌ها قطعی شده است.

اجلالی زمان برگزاری مسابقات را ساعت ۹ صبح جمعه ۲۰ شهریورماه اعلام کرد و گفت: وزنکشی این رقابت‌ها دو ساعت قبل از آغاز مسابقات در محل خانه کوراش شهرستان گرمه انجام می‌شود.