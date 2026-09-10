رئیس کل دادگستری استان احقاق حقوق مظلومان و دادخواهان و برخورد قاطعانه با مجرمان و مخلان امنیت عمومی را رویکرد اصلی خود در مسند دستگاه قضائی کرمانشاه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، حجت الاسلام کیومرث امیرخانی در دیدار سردار حاجیان فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه احقاق حقوق مظلومان و دادخواهان و برخورد قاطعانه با مجرمان و مخلان نظم و امنیت عمومی را با جدیت دنبال می‌کند گفت: محاکم قضائی باید ملجاء امید و آرامش مردم و محلی برای ترس افراد مجرم باشد و به دادخواهی افرادی که مورد ظلم واقع شده‌اند به صورت عادلانه رسیدگی شود.

وی با تاکید بر اینکه امنیت جامعه بدون حضور پلیس بی معناست افزود: حضور موثر و شبانه روزی ماموران انتظامی در صحنه‌های مختلف و اشراف بالای اطلاعاتی آن‌ها باعث کشف سریعتر جرائم و دستگیری مجرمان و در نهایت ارتقاء امنیت در جامعه و آرامش شهروندان شده است.

حجت الاسلام کیومرث امیرخانی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت اتحاد، انسجام و همدلی میان دستگاه‌های مختلف و اقشار جامعه تاکید کرد و گفت: همين يکصدايی و همدلی کشورمان را در مسير موفقيت و پيشرفت قرار داده و دشمنان را به زانو درخواهد آورد.