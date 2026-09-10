پذیرش ۶۰۰ مقاله در سومین همایش ملی مطالعات میانرشتهای زنان در شیراز
دبیر علمی سومین همایش ملی مطالعات میانرشتهای زنان از پذیرش و داوری حدود ۶۰۰ مقاله در این همایش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ناهید ندیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه فاطمیه و دبیر علمی همایش، گفت: دانشگاه فاطمیه برای سومین سال متوالی همایش مطالعات میانرشتهای زنان را با هدف بررسی فعالیتها و ظرفیتهای بانوان در حوزههای مختلف برگزار کرده است.
وی افزود: مقالات این همایش در ۲۱ محور از جمله خانواده، سیاسی، توسعه فردی، روانشناسی، بهداشت و حقوق مورد بررسی و داوری قرار گرفته است.
دبیر علمی همایش با اشاره به محورهای ویژه امسال اظهار کرد: با توجه به سیاستهای جوانی جمعیت، موضوع بهداشت باروری و فرزندپروری و همچنین حکمرانی با تأکید بر ظرفیت علمی و تخصصی بانوان در تصمیمگیری و سیاستگذاری، از محورهای اصلی این دوره بوده است.
ندیمی ادامه داد: نزدیک به ۶۰۰ مقاله در این همایش پذیرش و داوری شده که از میان آنها حدود ۲۰ مقاله به عنوان مقاله برگزیده انتخاب و پنج پوستر نیز ارائه میشود.
وی گفت: این همایش با مجوز ISC برگزار شده و چکیده تمامی مقالات پذیرفتهشده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه خواهد شد.
دبیر علمی سومین همایش ملی مطالعات میانرشتهای زنان همچنین از برگزاری ۶ پنل تخصصی، حضور دو سخنران ویژه و مشارکت سه داور از دانشگاه شیراز در این رویداد خبر داد.
ندیمی با اشاره به ارسال مقالات از سراسر کشور افزود: استقبال پژوهشگران از این دوره قابل توجه بود و تعداد زیادی مقاله از خارج از استان فارس به دبیرخانه همایش ارسال شد.