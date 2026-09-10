بیش از ۳۵۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر در چند عملیات تکاوران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در پی چندین اقدام اطلاعاتی، از تردد قاچاقچیان و گذر محموله مواد مخدر از محور‌های مواصلاتی استان مطلع شدند.

سردار محمدرضا اسحاقی افزود: ماموران انتظامی سیستان و بلوچستان موفق شدند در چندین عملیات غافلگیرانه مقدار ۲۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۵۶ کیلوگرم شیشه را که از مرز‌های شرقی کشور وارد شده بود را از سوداگران مرگ کشف که در این راستا ۱۱ دستگاه خودرو توقیف و ۱۰ نفر از سوداگران مرگ دستگیر شدند.

وی افزود: از شهروندان تقاضا داریم هرگونه اخبار و اطلاعات خود پیرامون موضوعات امنیتی را از طریق تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ آماده دریافت هرگونه نظرات و پیشنهادات همشهریان از عملکرد پلیس می‌باشد.