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صبح امروز سید عباس صالحی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جریان سفر دو روزه خود به استان کهگیلویه و بویراحمد، با آیتالله سید نصیر حسینی، نماینده ولیفقیه در این استان، در یاسوج دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد در این دیدار با اشاره به حضور و نقشآفرینی مردم استان در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و رویدادهای سالهای اخیر، اظهار کرد: مردم این استان همواره در صحنههای حساس کشور حضور داشته و در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی نقشآفرینی کردهاند.
آیتالله سید نصیر حسینی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان، بر توجه بیشتر به این ظرفیتها و حمایت از فعالان این حوزه تأکید کرد.
وی همچنین حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان را فرصتی برای بررسی مسائل و ظرفیتهای فرهنگی و هنری دانست و گفت: امیدواریم این سفر برای استان خیر و برکت به همراه داشته باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این دیدار با اشاره به حماسهآفرینی مردم کهگیلویه و بویراحمد در عرصههای مختلف، گفت: مردم این استان در دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، تجمعات شبانه و دیگر عرصههای انقلابی و ملی، حضوری پررنگ و مؤثر داشتهاند.
وی با بیان اینکه مردم استان در بزنگاههای مختلف کشور نقش خود را به خوبی ایفا کردهاند، بر اهمیت توجه به ظرفیتهای فرهنگی و هنری کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد.