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دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: در مصوبات جدید کارگروه ساماندهی مد و لباس و کمیسیون فرهنگی مجلس برای حمایت از طرحهای تولیدی با فرهنگ ایرانی، سکوهای فروش در اختیار تولیدکنندگان البسه ایرانیاسلامی قرار میگیرد.
قادر آشنا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه پوشش بخشی از هویت ماست و هویت ایرانی، هویتی پوشیده و متمدن است، اظهار داشت: هدف از برپایی نمایشگاههای پوشاک ایرانی اسلامی توسط انجمن فعالان حجاب، فراهم کردن بستری است که افراد علاقهمند به حجاب کامل بتوانند به راحتی لباس مورد نیاز خود را پیدا کنند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به تفاوتهای نمایشگاه امسال نسبت به دورههای گذشته، گفت: همکاران ما در انجمن فعالان حجاب سازوکاری را فراهم کردهاند که غرفهها به صورت قسطی به غرفهداران واگذار شده و خریداران نیز امکان خرید اقلام را در ۴ قسط دارند. این اقدام ارزشمند دسترسی مردم به البسه مناسب را تسهیل کرده است.
آشنا تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه هدی و سایر نمایشگاه های عفاف و حجاب در شرایط کنونی، اقدامی مجاهدانه است.
وی با تاکید بر اهمیت این اقدام در شرایط حساس کنونی کشور، خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور در جنگ است، اهتمام برای برگزاری نمایشگاه در ماه مبارک رمضان و حضور مصمم دستاندرکاران برای تداوم آن در سایر نقاط کشور، کاری مجاهدانه و قابل تقدیر است.
آشنا در ادامه به برنامههای پیشرو اشاره کرد و افزود: خوشبختانه تا پایان سال، نمایشگاههای متعددی در سراسر کشور در حوزه عفاف و حجاب و همچنین پوشاک اقوام و لباس محلی برگزار خواهد شد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص مصوبات جدید در کارگروه ساماندهی مد و لباس و کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: تصمیم گرفته شده است با هماهنگی شهرداریهای شهرهای بزرگ، سکوهای فروشی اختصاصی در اختیار تولیدکنندگان البسه ایرانیاسلامی قرار گیرد. این اقدام باعث شفافیت و دسترسی آسان به این نوع پوشاک خواهد شد و از طرحهای تولیدی که با هویت و فرهنگ ایرانی سازگارند، حمایت میکند.