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جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با تغییر الگوی کشت و توسعه سامانههای نوین آبیاری، کاهش سالانه ۱۰ درصدی مصرف آب و افزایش بهرهوری تولید در مزارع استان را دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از برنامهریزی برای کاهش سالانه ۱۰ درصدی مصرف آب در مزارع استان با بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری خبر داد.
رضا اصغری با اشاره به تغییر رویکرد در کشت چغندرقند اظهار کرد: مدیریت منابع آبی و افزایش بهرهوری از اهداف مهم بخش کشاورزی استان است و مقرر شده سالانه ۴۰ درصد از مزارع چغندرقند استان به سامانههای نوین آبیاری مجهز شوند.
وی افزود: اجرای این طرح میتواند مصرف آب را به حدود نصف کاهش دهد و در عین حال، عملکرد محصول در واحد سطح را تا ۴۰ درصد افزایش دهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی همچنین گفت: در سال جاری، اجرای طرحهای نوین آبیاری در سطح ۳ هزار هکتار از مزارع استان برنامهریزی شده است.
اصغری با تأکید بر اهمیت صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی استان افزود: کارخانههای قند بهعنوان بزرگترین صنعت منطقه، نقش مهمی در اشتغالزایی دارند و تولید شکر بهعنوان کالای اساسی کشور ادامه دارد.
به گفته وی، گردش مالی این صنعت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.