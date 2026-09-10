به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نخستین گردهمایی جمعی از فعالان انقلاب اسلامی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ در شهرستان اقلید از جمله بنیان‌گذاران نهاد‌های انقلابی، رزمندگان دوران دفاع مقدس، فعالان جهاد سازندگی، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان پس از سال‌ها در فضایی صمیمی گرد هم آمدند و به مرور خاطرات و روایت بخشی از تاریخ انقلاب پرداختند.

تعدادی از دانشجویان و نیرو‌های جهادی سال‌های نخست انقلاب که در آن دوران در اقلید فعالیت داشتند در این گردهمایی حضور یافتند.

هدف از برگزاری این همایش تقدیر از پیشکسوتان انقلاب اسلامی، تقویت همدلی و انتقال تجربه‌های ارزشمند به نسل جوان بوده است.

این گردهمایی در روز دوم با برگزاری نشست‌های انتقال تجربه و روایتگری پیشکسوتان برای نسل جوان ادامه یافت.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.