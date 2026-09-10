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نخستین گردهمایی فعالان انقلاب اسلامی شهرستان اقلید با شعار «رفاقت پایدار، روایت ماندگار» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نخستین گردهمایی جمعی از فعالان انقلاب اسلامی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ در شهرستان اقلید از جمله بنیانگذاران نهادهای انقلابی، رزمندگان دوران دفاع مقدس، فعالان جهاد سازندگی، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان پس از سالها در فضایی صمیمی گرد هم آمدند و به مرور خاطرات و روایت بخشی از تاریخ انقلاب پرداختند.
تعدادی از دانشجویان و نیروهای جهادی سالهای نخست انقلاب که در آن دوران در اقلید فعالیت داشتند در این گردهمایی حضور یافتند.
هدف از برگزاری این همایش تقدیر از پیشکسوتان انقلاب اسلامی، تقویت همدلی و انتقال تجربههای ارزشمند به نسل جوان بوده است.
این گردهمایی در روز دوم با برگزاری نشستهای انتقال تجربه و روایتگری پیشکسوتان برای نسل جوان ادامه یافت.
شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.