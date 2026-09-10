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نیروهای مقاومت یمن به شهر ساحلی الخوخه در استان «الحدیده» وارد شدند و پیشروی به سمت مواضع مزدوران سعودی را در بندر «المخاء» ادامه می دهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بعد از تسلط نیروهای مقاومت یمن بر شهر «حیس» در جنوب غربی این کشور، اکنون از آزادسازی شهر مهم دیگری خبر میرسد.
گزارشهای اولیه حاکی از تسلط نیروهای یمنی به شهر ساحلی «الخوخه» در استان «الحدیده» است.
گفته میشود که نیروهای یمنی ظاهراً پس از تسلط بر شهر حیس که از سوی شبهنظامیان مزدور سعودی رها شده بود، به پیشروی ادامه داده و بلافاصله وارد الخوخه شدند.
از سوی دیگر نیروهای یمنی بعد از به دست گرفتن کنترل پایگاه «خالد»، به کوهستان «النار» رسیده و با مزدوران سعودی درگیر شدهاند.
منابع محلی نیز گزارش دادند نیروی هوایی رژیم سعودی اطراف کوهستان النار در شرق بندر «المخاء» را بمباران میکند تا مانع از پیشروی نیروهای مسلح یمن به سمت مخفیگاههای مزدوران سعودی شود.
همزمان برخی رسانههای عربی از وقوع انفجارهایی در پایگاه هوایی ملک فهد واقع در منطقه «الطائف» در عربستان سعودی خبر دادند.
دقایقی بعد رسانه عربی «صابریننیوز» نوشت که همزمان با فرار گسترده و تسلیم مزدوران سعودی از شهر «الیختل»، نیروهای مقاومت یمن وارد این منطقه شده و در فاصله ۱۵ کیلومتری بندر المخاء قرار گرفتند.
همزمان ارتش یمن نیز مواضع مزدوران سعودی در المخاء را با حملات موشکی و پهپادی هدف قرار میدهد.
ویدئویی منتسب به فرار مزدوران سعودی و رها کردن سلاحهای سنگین در جادهها پس از ورود نیروهای یمنی به شهر «الخوخه» در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود.