محمدجواد کولیوند افزود: ۶ کیلومتر از مسیر باقی‌مانده آزادراه حرم‌تاحرم تا سمنان، تا پایان سال ۱۴۰۵ و ۱۰ کیلومتر دیگر تا پایان شهریور ۱۴۰۶ تکمیل و بهره‌برداری خواهد شد.

وی با اشاره به سیاست دولت برای توسعه محور شمال به جنوب کشور بیان کرد: به همین منظور ، امروز هشت کیلومتر از محور چشمه‌علی تا کلاته‌ رودبار و ۱۴.۵ کیلومتر از محور شاهرود تا طرود نیز به بهره‌برداری رسید.

استاندار سمنان ادامه داد: در محور فیروزکوه ـ سمنان نیز پیمانکاران در حال فعالیت هستند و عملیات اجرایی این محور در قالب ۲ طرح به طول مجموع ۲۷ کیلومتر، شامل یک قطعه ۱۳ کیلومتری و یک قطعه ۱۴ کیلومتری، تفکیک شده است تا با افزایش سرعت عملیات، روند تکمیل مسیر شتاب بگیرد.

وی گفت: امیدواریم ۶ کیلومتر از مسیر سمنان به فیروزکوه در دهه فجر امسال و یا در نهایت، تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.