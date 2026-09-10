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به منظور تسهیل عبور و مرور جادهای بیش از ۲۰ کیلومتر راه اصلی و ۹ کیلومتر مسیر آزاد راهی با حضور برخط وزیر راه و شهرسازی در استان سمنان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️این طرحها شامل هشت کیلومتر از محور چشمهعلی تا کلاته رودبار و ۱۴.۵ کیلومتر از محور شاهرود تا طرود و ۹ کیلومتر از قطعه دوم آزاد راه حرم تا حرم در جاده گرمسار – سمنان بود.
آزادراه حرم تا حرم در محدوده گرمسار-سمنان در مجموع بهطول ۱۱۴ کیلومتر و در سه قطعه تعریف شده است و قطعهای که امروز با حضور هوشنگ بازوند معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور افتتاح شد بخش دوم آزادراه حرم تا حرم در محدوده گرمسار تا سمنان است.
برای احداث این محدوده ۱۶ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.
آزادراه حرم تا حرم در محدوده گرمسار-سمنان در مجموع بهطول ۱۱۴ کیلومتر و در سه قطعه تعریف شده است و قطعه ای که امروز با حضور هوشنگ بازوند معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور افتتاح شد بخش دوم آزادراه حرم تا حرم در محدوده گرمسار تا سمنان است .
قطعه اول این پروژه در محدوده پایان آزادراه قم-گرمسار تا نقطه تبادل آرادان بهطول ۳۰ کیلومتر قرار دارد. این قطعه بهدلیل وجود اراضی معارض و تعارض منافع با اصناف حاشیه جاده تا ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی پیشرفته است و در مرحله تعیین تکلیف است . تکمیل این قطعه به ۱۰ همت اعتبار نیاز دارد
قطعه دوم این پروژه بهطول ۶۱ کیلومتر است که ۳۶ کیلومتر از این قطعه در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با حضور وزیر راه و شهرسازی بهبهرهبرداری رسید. پس از پایان ۳۶ کیلومتر مذکور، عملیات اتمام ۹ کیلومتر دیگر از قطعه دوم در محدوده عبدل آباد-صیدآباد در دستور کار قرار گرفت که این بخش امروز با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی بهرهبرداری شد. برای احداث این محدوده ۱۶ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.
همچنین تکمیل ۱۶ کیلومتر باقی مانده از قطعه دوم تا بعد از روستای لاسجرد در مراحل اجرایی قرار دارد و با ۲۶ هزار میلیارد ریال اعتبار که ۵۰ درصدآن سهم دولت و ۵۰ درصد دیگر سهم سرمایهگذار (قرارگاه خاتم الانبیا) میباشد، اجرا میشود
قطعه سوم نیز در مرحله مطالعاتی مکانیابی جانمایی پروژه قرار دارد
کارفرما این پروژه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور وزارت راه و شهرسازی است که در قالب قرارداد مشارکتی با قرارگاه خاتمالانبیا (سرمایهگذار) عملیات احداث طرح را بر عهده دارد
استاندار سمنان گفت: با بهرهبرداری از بخش دوم آزادراه حرم تا حرم در محدوده گرمسار تا سمنان، بخشی از این مسیر افتتاح شد و با تکمیل ۱۶ کیلومتر باقیمانده، آزادراه حرم تا حرم در محدوده آرادان تا سمنان تا شهریور ۱۴۰۶ به طور کامل به بهرهبرداری میرسد.
محمدجواد کولیوند افزود: ۶ کیلومتر از مسیر باقیمانده آزادراه حرمتاحرم تا سمنان، تا پایان سال ۱۴۰۵ و ۱۰ کیلومتر دیگر تا پایان شهریور ۱۴۰۶ تکمیل و بهرهبرداری خواهد شد.
وی با اشاره به سیاست دولت برای توسعه محور شمال به جنوب کشور بیان کرد: به همین منظور ، امروز هشت کیلومتر از محور چشمهعلی تا کلاته رودبار و ۱۴.۵ کیلومتر از محور شاهرود تا طرود نیز به بهرهبرداری رسید.
استاندار سمنان ادامه داد: در محور فیروزکوه ـ سمنان نیز پیمانکاران در حال فعالیت هستند و عملیات اجرایی این محور در قالب ۲ طرح به طول مجموع ۲۷ کیلومتر، شامل یک قطعه ۱۳ کیلومتری و یک قطعه ۱۴ کیلومتری، تفکیک شده است تا با افزایش سرعت عملیات، روند تکمیل مسیر شتاب بگیرد.
وی گفت: امیدواریم ۶ کیلومتر از مسیر سمنان به فیروزکوه در دهه فجر امسال و یا در نهایت، تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.