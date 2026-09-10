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در نشست استاندار قم با معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، روند توسعه زیرساختهای پارک علم و فناوری استان، بهویژه بهرهبرداری از مجموعه هشت هکتاری واقع در بلوار شهید خداکرم و طرح توسعه اراضی ۲۰ هکتاری این پارک بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در جلسه معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استاندار قم بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی در حوزه فناوریهای نوین تأکید شد.
در این جلسه موضوع اختصاص مجموعه هشت هکتاری واقع در بلوار شهید خداکرم به پارک علم و فناوری قم و همچنین روند توسعه اراضی ۲۰ هکتاری این پارک مورد بررسی قرار گرفت و بر همافزایی دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط برای تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی تأکید شد.
استاندار قم در این نشست، تقویت زیستبوم فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان را از اولویتهای استان برشمرد و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و اقتصادی قم را برای توسعه اقتصاد دانشبنیان و افزایش صادرات محصولات فناورانه به کشورهای همجوار، ضروری دانست.
طرفین در این گفتوگو ضمن بررسی مسائل و اولویتهای زیستبوم فناوری استان، بر تثبیت جایگاه پارک علم و فناوری قم بهعنوان یکی از ارکان اصلی نوآوری تأکید کردند. در پایان مقرر شد همکاریهای سهجانبه میان استانداری، وزارت علوم و پارک علم و فناوری برای رفع موانع پیشرو و فراهمسازی زمینه رشد شرکتهای فناور تداوم یابد.