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فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از کشف یک دستگاه گنج یاب، ردیاب و تعدادی اشیای تاریخی از متهمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ محمدرضا قائمینژاد گفت: در بازرسی از کوله پشتی متهمان، ۴۷ سکه مسی، ۲ کاسه کوچک، ۷ سرنیزه، ۲ پلاک مسی و تعدادی قطعات فلزی کشف شد.
وی افزود: کارشناسان میراث فرهنگی، اشیای مکشوفه را دارای ارزش فرهنگی و تاریخی و متعلق به دورههای اسلامی از جمله ایلخانی و صفویه و برخی سرپیکانها را احتمالا مربوط به دوره سلجوقی تا ایلخانی اعلام کردند.
اظهارنظر نهایی درباره قدمت و ارزش تاریخی این آثار بر عهده کارشناسان میراثفرهنگی استان است.