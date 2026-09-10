به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد گفت: در بازرسی از کوله پشتی متهمان، ۴۷ سکه مسی، ۲ کاسه کوچک، ۷ سرنیزه، ۲ پلاک مسی و تعدادی قطعات فلزی کشف شد.

وی افزود: کارشناسان میراث فرهنگی، اشیای مکشوفه را دارای ارزش فرهنگی و تاریخی و متعلق به دوره‌های اسلامی از جمله ایلخانی و صفویه و برخی سرپیکان‌ها را احتمالا مربوط به دوره سلجوقی تا ایلخانی اعلام کردند.

اظهارنظر نهایی درباره قدمت و ارزش تاریخی این آثار بر عهده کارشناسان میراث‌فرهنگی استان است.