استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت بازنگری در مدل‌های مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، خواستار عبور از اقدامات پراکنده و حرکت به سوی نظام واقعی پیشگیری و مداخله شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در اتاق وضعیت اجتماعی استان، با انتقاد از اکتفا به گزارش‌های کمی و ارائه آمار جلسات، گفت: دستگاه‌های اجرایی نباید صرفاً بر تعداد جلسات و مصوبات تمرکز کنند، بلکه شاخص موفقیت ما باید تعداد افراد و خانواده‌های شناسایی شده در معرض بحران، میزان دسترسی آنان به خدمات تخصصی و در نهایت، خروجی و نتیجه‌بخش بودن مداخلات باشد.

مردانی بر اهمیت ویژه محیط‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: مدرسه و دانشگاه نباید صرفاً محل آموزش‌های تئوریک باشند؛ بلکه باید به عنوان دیده‌بان‌های نظام اجتماعی، نشانه‌های اولیه بحران را شناسایی کرده و مسیر دسترسی سریع دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌ها را به مشاوران و تیم‌های تخصصی هموار سازند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت ارتقای سواد سلامت روان در جامعه، یادآور شد: آموزش مهارت‌های زندگی، توانمندسازی نیرو‌های مداخله‌گر و فرهنگ‌سازی برای مراجعه به متخصصان سلامت روان باید در اولویت قرار گیرد. مراجعه به روان‌شناس و روان‌پزشک در زمان بحران، نه تنها نشانه ضعف نیست، بلکه اقدامی شجاعانه و مسئولانه برای صیانت از حریم خانواده و زندگی فردی است.