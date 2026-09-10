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بیش از دو میلیون رأس دام سبک و سنگین در سیستان و بلوچستان علیه تب برفکی واکسینه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان گفت: این طرح با هدف پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی در جمعیت دام سبک و سنگین استان در حال اجراست و اکیپهای عملیاتی دامپزشکی با حضور در واحدهای دامی و مناطق مختلف، نسبت به واکسیناسیون دامهای واجد شرایط اقدام میکنند.
داریوش سرگزی گفت: تب برفکی یکی از بیماریهای ویروسی و بهشدت واگیر دامهاست که میتواند با ایجاد تب، تاول و زخم در دهان و اندام حرکتی و کاهش شدید تولید، خسارتهای اقتصادی قابل توجهی به دامداران وارد کند.
وی حضور دامداران را یکی از عوامل اصلی موفقیت این طرح عنوان کرد و از آنان خواست با اکیپهای عملیاتی دامپزشکی همکاری کرده، شرایط لازم برای اجرای صحیح عملیات واکسیناسیون را فراهم آورند و توصیههای بهداشتی دامپزشکی را جدی بگیرند.
وی تاکید کرد: طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی با مشارکت اکیپهای دامپزشکی دولتی و خصوصی و همکاری دامداران در مناطق مختلف استان در حال اجراست و همراهی فعال دامداران میتواند نقش مهمی در افزایش پوشش واکسیناسیون و کاهش خطر بروز و انتشار بیماری در جمعیت دام استان داشته باشد.