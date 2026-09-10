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رادیو نمایش هر روز شطِ رنج را ساعتهای ۱۳:۳۰ و ۲۲:۳۰ پخش میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این اثر برگرفته از شاهنامه فردوسی داستان اختلاف دو برادر بر سر تاج و تخت است.
شبکه امید پخش «کولهگرد» را امشب، ساعت ۲۱:۳۰ آغاز میکند.
این مستند درباره جاذبههای گردشگری و زیباییهای طبیعی استان گلستان است.
«با طبیعت» جمعه هر هفته ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۳/۳۰ دقیقه بازپخش میشود.
معرفی زیستگاههای ارزشمند و گونههای کمیاب حیات وحش ایران موضوع این مجموعه است.
یک روانپزشک روش منحصر به فردی در درمان کودکان و نوجوانانی که به بیماریهای عصبی و روحی دچار هستند، دارد.
این، داستان فیلم سینمایی «پزشک» است که به زودی از شبکه دو پخش میشود.