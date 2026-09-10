به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این اثر برگرفته از شاهنامه فردوسی داستان اختلاف دو برادر بر سر تاج و تخت است.

شبکه امید پخش «کوله‌گرد» را امشب، ساعت ۲۱:۳۰ آغاز می‌کند.

این مستند درباره جاذبه‌های گردشگری و زیبایی‌های طبیعی استان گلستان است.

«با طبیعت» جمعه هر هفته ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۳/۳۰ دقیقه بازپخش می‌شود.

معرفی زیستگاه‌های ارزشمند و گونه‌های کمیاب حیات وحش ایران موضوع این مجموعه است.

یک روانپزشک روش منحصر به فردی در درمان کودکان و نوجوانانی که به بیماری‌های عصبی و روحی دچار هستند، دارد.

این، داستان فیلم سینمایی «پزشک» است که به زودی از شبکه دو پخش می‌شود.