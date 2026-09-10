اختتامیه چهارمین دوره جشنواره فرهنگی، هنری و قرآنی «شهید آوینی» ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر، دقایقی پیش با حضور مسئولان عالی‌رتبه سازمان امور دانشجویان، رئیس و مدیران دانشگاه قم و جمعی از دانشجویان برگزیده، در دانشگاه قم آغاز شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، در این مراسم که به منظور پایان رسمی این رویداد سه روزه و تجلیل از برگزیدگان برگزار شده است، علاوه بر مرور دستاورد‌های این دوره از جشنواره، از تلاش‌های نخبگان قرآنی، فرهنگی و هنری جامعه شاهد و ایثارگر تقدیر به عمل خواهد آمد.

این جشنواره که از ۱۷ شهریور به میزبانی دانشگاه قم آغاز شده ، با هدف شناسایی و شکوفایی استعداد‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر در چهار بخش قرآنی، ادبی، فرهنگی و هنری برگزار گردید که اکنون در مرحله نهایی، شاهد معرفی نفرات برتر است.

در این آیین، سخنرانان به تبیین نقش محوری این جشنواره در تقویت روحیه ایثار و خودباوری میان نسل جوان دانشگاهی خواهند پرداخت و در پایان، لوح‌های تقدیر و جوایز دانشجویان برگزیده توسط مسئولان حاضر اهدا خواهد شد.