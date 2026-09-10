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فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه جای اراذل و اوباش و افراد مجرم نیست و پلیس قاطعانهتر از هر زمان دیگری با آنها برخورد میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان در ديدار با حجت الاسلام اميرخانی رئيس کل جديد دادگستری کرمانشاه، برقراری امنیت پایدار را بسترساز ایجاد و گسترش عدالت در جامعه برشمرد و افزود: در این حوزه پلیس به عنوان یکی از بازوان مستحکم قانون تلاش میکند تا زمینه عدالت محوری را فراهم کند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: امروز پلیس در همه جای دنیا ضابط اجرای قانون و دارای اختیارات فراوانی است که همین باعث شده تا پلیس در همه زمینهها تصمیم گیرنده و جریان ساز باشد.
وی با تاکید بر اینکه پلیس باید یک گام فراتر نهاده و بتواند قدرت پیشبینی داشته باشد تا بتواند از وقوع جرائم خصوصا جرائم سازمان یافته پیشگیری کند، افزود: این رویکرد در انتظامی کشور و به ویژه استان کرمانشاه وجود دارد.
سردار حاجیان گفت: اگر میخواهیم جامعهای امنتر داشته باشیم و مردم نیز این امنیت را به خوبی احساس کنند باید اختیارات پلیس فراتر رفته و در جامعه به عنوان ضابط قانون دیده شود.
رئیس پلیس استان در ادامه با اشاره به ارتقاء امنیت در کرمانشاه طی سه سال گذشته افزود: کرمانشاه جای اراذل و اوباش و افراد مجرم نیست و پلیس قاطعانهتر از هر زمان دیگری در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم، با آنها برخورد میکند.