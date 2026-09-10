در دریاچه زیبای زاینده رود رشته جذاب و دیدنی واترپلوی ساحلی برای نخستین بار در کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رقابت‌ها بیش از ۶۰ واترپولیست در قالب ۸ تیم در رده سنی نوجوانان و بزرگسالان حضور داشتند.

ورزشکاران رشته های آبی علاقه زیادی به این ورزش دارند و حالا در نخستین دوره مسابقاتش با انگیزه شرکت کردند تا بتونند پیراهن تیم ملی را برتن کنند.

این رقابت ها یه محکی هم بود تا استعدادهای این رشته نوظهور شناسایی شوند تا یک تیم ملی قوی برای آینده و مسابقات بین المللی در واترپلوی ساحلی داشته باشیم.

در پایان این مسابقات جذاب و پرهیجان تیم های برتر مشخص شدند و به رقابت های کشوری راه یافتند.