به‌دنبال قطع ناگهانی جریان آب زاینده‌رود و مرگ انبوه ماهیان، اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان، شرکت آب منطقه‌ای را مسئول مستقیم این فاجعه زیست‌محیطی دانست.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، پس از ۹۴ روز جریان آب در بستر زاینده‌رود، از بامداد ۱۵ شهریور با کاهش خروجی سد، جریان آب به پایین‌دست قطع شد که این اقدام، تلفات گسترده بچه ماهیان و گرفتار شدن هزاران آبزی در مانداب‌های رودخانه را در پی داشت.

حسین اکبری، معاون محیط‌زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان، در این‌باره اظهار داشت: باز و بسته کردن‌های مکرر آب، یکی از عوامل اصلی نابودی تنوع زیستی در زاینده‌رود است؛ چرا که ماهیان همراه جریان آب از بالادست می‌آیند و با قطع ناگهانی آب در گرمای هوا، دچار مرگ‌ومیر می‌شوند.

او با تأکید بر اینکه شرکت آب منطقه‌ای باید مسئولیت تبعات زیست‌محیطی ناشی از مدیریت جریان آب را بپذیرد، افزود: اگرچه محیط‌زیست هماهنگی‌های لازم را انجام داده و پیگیر ماجراست، اما متأسفانه بخش قابل‌توجهی از آبزیان در این فرآیند از بین می‌روند.

اکبری در عین حال با اشاره به اثرات مثبت سه ماه جریان آب در زاینده‌رود، تصریح کرد: تغذیه سفره‌های زیرزمینی، کنترل فرونشست، تلطیف هوا و احیای فضای سبز حاشیه رودخانه از دستاورد‌های این بازه زمانی بود؛ با این حال، مطالبه جدی شهروندان و کارشناسان، جریان یافتن «حداقلی و پیوسته» آب در رودخانه است تا از بروز چنین فجایع اکوسیستمی جلوگیری شود.