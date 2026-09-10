امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در شهرضا

باهدف کاهش ناترازی انرژی، نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در شهرضا اصفهان به بهره برداری رسید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۹- ۱۰:۲۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
علل افزایش قیمت برنج در برخی واحد‌های صنفی و فضای مجازی
علل افزایش قیمت برنج در برخی واحد‌های صنفی و فضای مجازی
۱۴۰۵-۰۶-۱۹
پایان معکوس جنگ برای ترامپ
پایان معکوس جنگ برای ترامپ
۱۴۰۵-۰۶-۱۹
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۱۴۰۵-۰۶-۱۸
واکنش مردم در اجتماعات شبانه به یک شکار دریایی
واکنش مردم در اجتماعات شبانه به یک شکار دریایی
۱۴۰۵-۰۶-۱۹
خبرهای مرتبط

۱۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دست ساخت

تخصیص ۵ هزار و ۲۲۶ هکتار از اراضی ملی آذربایجان شرقی برای نیروگاه‌ خورشیدی

پذیره نویسی صندوق نیروگاه خورشیدی

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، تولید برق ، شهرضا
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 