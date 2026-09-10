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شرکت ملی صنایع مس ایران برای ارتقا وتجهیز هنرستانهای استان کرمان ۳۰۰ میلیارد تومان کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.با انجام توافق نامهای بین شرکت ملی صنایع مس ایران و اداره کل آموزش و پرورش استان، ۳۰۰ میلیارد تومان به منظور توسعه، تجهیز و به روزرسانی کارگاهها و ارائه خدمات آموزشی به هنرستانها در طول سه سال برای شهرستان شهربابک اعطاء میشود و برای شهرستانهای دیگر از جمله رفسنجان، رابر و بردسیر طی روزهای آینده این توافق نامه امضا میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: طی این توافق نامه، شرکت ملی صنایع مس ایران همکاری و حمایت در زمینه توسعه آموزشهای مهارت محور در چندین هنرستان استان را در راستای ارتقای کیفیت مهارت آموزی هنرجویان در رشتههای تحصیلی معدن، مواد (متالورژی)، مکانیک، برق، جوشکاری و سایر رشتهها در دستور کار قرار میدهد.
فرحبخش افزود: این اقدام در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکت ملی مس ایران صورت گرفته است.