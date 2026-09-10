جشنواره «زنگان‌دخت» در زنجان با هدف معرفی طراحان و آثار خلاقانه حوزه پوشاک آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ : جشنواره مد و لباس با هدف شناسایی استعدادها، حمایت از تولید پوشاک عفیفانه و ایرانی ـ اسلامی و دستیابی به محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب برگزار می‌شود و امسال سومین دوره این جشنواره در استان زنجان برگزار خواهد شد.

این رویداد با پیوند هنر، صنعت و هویت ایرانی–اسلامی، تلاش دارد تصویری تازه، زیبا و کاربردی از پوشش ایرانی ارائه دهد.

در دوره گذشته حدود ۲۰۱ اثر و طرح به جشنواره ارسال و پس از داوری، در رشته‌های مختلف از برگزیدگان استانی تقدیر شد.

این جشنواره از ۲۵ شهریورماه آغاز و تا ۲۵ آبان ماه ادامه خواهد داشت.