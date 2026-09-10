مراسم تجلیل از حامیان برگزیده حقوق مصرف‌کننده گیلان مراسم تجلیل از حامیان برگزیده حقوق مصرف‌کننده گیلان مراسم تجلیل از حامیان برگزیده حقوق مصرف‌کننده گیلان مراسم تجلیل از حامیان برگزیده حقوق مصرف‌کننده گیلان مراسم تجلیل از حامیان برگزیده حقوق مصرف‌کننده گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در مراسم گرامیداشت روز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که با حضور معاون وزیر صمت در سالن اجتماعات بانک ملی در رشت برگزار شد، با قدردانی از فعالان بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی، گفت: مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی گیلان روشن مطرح شد و طبیعی است که هر یک از این بخش‌ها ویژگی‌های خاص خود را داشته باشند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در دوران جنگ، افزود: در چنین شرایطی هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده با محدودیت‌ها و دشواری‌هایی مواجه هستند و سیاست‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از تولید، حقوق مصرف‌کنندگان هم مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی استان می‌تواند بخشی از این محدودیت‌ها را کاهش دهد، گفت: گیلان به دلیل دسترسی به مسیر‌های زمینی، دریایی و هوایی، از ظرفیت مناسبی برای تسهیل جابه‌جایی کالا و توسعه تجارت برخوردار است.

هادی حق‌شناس با اشاره به وضعیت پرواز‌های فرودگاه رشت، افزود: ۱۸ شهریور فرودگاه رشت ۲۲ پرواز داشت که حدود یک‌سوم آن پرواز‌های خارجی بودند و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه استان در حوزه ارتباطات و جابه‌جایی مسافر است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت بنادر گیلان، اضافه کرد: در مرز آستارا و بنادر استان، از جمله بندر کاسپین و بندر انزلی، عملیات دریایی و تجاری در حال انجام است و این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صادرات، واردات و ترانزیت کالا ایفا کند.

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه استان در تجارت خارجی کشور، گفت: گیلان در ۵ ماه نخست امسال در حوزه واردات رتبه سوم، صادرات رتبه چهارم و ترانزیت رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داد که نشان می‌دهد تجارت در استان زنده است و ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه دارد.

هادی حق‌شناس با تأکید بر اینکه تولید بدون تجارت نمی‌تواند به ظرفیت واقعی خود برسد، افزود: تولید زمانی می‌تواند پایدار و اثرگذار باشد که در کنار آن تجارت نیز شکل بگیرد تا علاوه بر تامین نیاز‌های تولیدکنندگان کالا در کشور، زمینه دسترسی به بازار‌ها و مواد اولیه مورد نیاز این تولید هم فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت بنادر شمالی کشور در تأمین کالا‌های اساسی، گفت: در سال جاری بخشی از واردات روغن کشور از طریق بنادر گیلان انجام شد در حالی که پیش از این بخش عمده روغن مورد نیاز کشور از بنادر جنوبی وارد می‌شد.

استاندار گیلان با بیان اینکه برخی برداشت‌های نادرست درباره ظرفیت بنادر شمالی باید اصلاح شود، گفت: این تصور که بنادر شمالی تنها برای کشتی‌های کوچک مناسب هستند، نباید مانع استفاده از ظرفیت‌های تجاری استان شود، زیرا کشتی‌هایی با ظرفیت ۳ تا ۵ هزار تن هم می‌توانند در چارچوب ظرفیت‌های موجود، نقش مؤثری در جابه‌جایی کالا داشته باشند.

هادی حق‌شناس همچنین به افزایش ورود کانتینر‌ها به بنادر گیلان اشاره کرد و افزود: در ۵ ماه نخست امسال حدود ۲ هزار کانتینر وارد استان شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰۰ کانتینر بود که این روند نشان می‌دهد فعالیت مسیر تجاری از چین و آسیای میانه به سمت بنادر ایران در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه شرایط فعلی کشور، در کنار تهدیدها، می‌تواند برای گیلان فرصت نیز ایجاد کند، گفت: شرایط جدید یک یادآوری مهم برای سیاست‌گذاران است تا از ظرفیت‌های گیلان در حوزه تجارت، حمل و نقل و ارتباط با کشور‌های منطقه استفاده شود و پس از بازگشت شرایط کشور به وضعیت عادی، این ظرفیت‌ها دوباره به فراموشی سپرده نشود.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به فعالیت واحد‌های تولیدی استان، گفت: در بازدید‌ها و نشست‌های اخیر، نمونه‌های موفقی از واحد‌هایی دیده می‌شود که با استفاده از فکر و خلاقیت، محصولات متنوعی در حوزه‌های مختلف تولید می‌کنند و این نشان می‌دهد اگر فکر و اراده وجود داشته باشد، می‌توان آن را به محصول و کالای قابل عرضه در بازار تبدیل کرد.

در پایان این مراسم، از حامیان برگزیده حقوق مصرف‌کننده گیلان و واحد‌های نمونه در حوزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.