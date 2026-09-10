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بوستان بزرگ خانوادهمحور موعود با وسعت ۷.۵ هکتار در محله سودان اصفهان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان با بیان اینکه این مکان پیشازاین صحرای ۲۰ هکتاری بود گفت: بوستان بزرگ خانوادهمحور موعود با وسعت ۷.۵ هکتار در محله سودان به بهرهبرداری رسید.
محمدمهدی کریمی افزود: این طرح با ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه برای آزادسازی و اجرا و در زمینی به وسعت ۷.۵ هکتار به سرانجام رسیده است.
کریمی گفت: منطقه ۱۴ پیشازاین از نظر سرانه فضای سبز تفرجگاهی در زمره مناطق انتهایی شهر قرار داشت، اما با احداث این بوستان و طرحهایی همچون بوستان مادر و کودک و بازیکده، وضعیت منطقه در این شاخص بهبود قابلتوجهی پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بوستان موعود در مجاورت محله عمان سامانی، یکی از پرتراکمترین محلات اصفهان، قرار دارد؛ درحالیکه متوسط تراکم جمعیتی شهر اصفهان حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ نفر در هکتار است، این رقم در محله عمان سامانی به ۲۰۸ نفر در هکتار میرسد.
کریمی با اشاره به امکانات این بوستان گفت: آمفیتئاتر روباز برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، زمین ورزشی چندمنظوره، زمین اسکیت، مسیر دوچرخهسواری، بیش از ۵۰ سکوی نشیمن خانواده، پارکینگ با ظرفیت ۳۵۰ خودرو، هاب بازی کودکان، کافیشاپ و اغذیهفروشی از جمله امکانات این مجموعه است.
وی اضافه کرد: بوستان موعود دارای پست برق و مخزن آب مستقل و جایگاه شارژ خودروهای برقی است و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ اصله درخت و درختچه در این مجموعه کاشته شده و همچنین بیش از ۲۴ هزار مترمربع چمن در این بوستان اجرا شده است.