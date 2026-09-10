رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با اشاره به ضرورت بازتعریف نقش دانشگاه در شرایط جدید اقتصادی و فناورانه کشور گفت:دانشگاه باید بتواند مسائل واقعی جامعه، اقتصاد و صنعت را شناسایی کند، ظرفیت استادان و دانشجویان را حول این مسائل سازمان دهد و از دانش و فناوری برای ارائه راه‌حل و خلق ارزش استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران از اجرای «هاب آفرینش» با رویکرد کارآفرینی نسل پنجم در استان تهران خبر داد و گفت: این هاب با محوریت دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی واحد تهران مرکزی، الگویی برای پیوند ظرفیت علمی و مهارتی دانشگاه با مسائل واقعی جامعه، فناوری، ایجاد کسب‌وکار و بازار است.

فیروزفر با اشاره به ضرورت بازتعریف نقش دانشگاه در شرایط جدید اقتصادی و فناورانه کشور اظهار کرد: دانشگاه امروز نمی‌تواند مأموریت خود را صرفاً به آموزش و انتقال دانش محدود کند. دانشگاه باید بتواند مسائل واقعی جامعه، اقتصاد و صنعت را شناسایی کند، ظرفیت استادان و دانشجویان را حول این مسائل سازمان دهد و از دانش و فناوری برای ارائه راه‌حل و خلق ارزش استفاده کند.

وی افزود: بر همین اساس، مدلی تحت عنوان هاب آفرینش؛ هاب کارآفرینی نسل پنجم در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و با محوریت دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی واحد تهران مرکزی در حال اجراست. این مدل تلاش می‌کند فاصله میان دانشگاه و محیط واقعی اقتصاد و جامعه را کاهش دهد.

از مسئله واقعی تا بازار

فیروزفر درباره معماری این هاب گفت: فرایند هاب آفرینش از مسئله واقعی آغاز می‌شود و در یک زنجیره شش‌مرحله‌ای شامل ۱. مسئله واقعی، ۲. مهارت، ۳. فناوری، ۴. راه‌حل، ۵. کسب‌وکار و ۶. بازار ادامه پیدا می‌کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران گفت: در این مدل، نقطه شروع الزاماً یک دوره آموزشی نیست؛ بلکه می‌تواند یک مسئله واقعی در صنعت، شهر، روستا، خانواده، اقتصاد یا جامعه باشد. سپس ظرفیت‌های تخصصی دانشگاه برای طراحی راه‌حل حول آن مسئله سازمان‌دهی می‌شوند.

هفت مدرسه عالی مهارتی و SME Factory

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با اشاره به زیرساخت‌های ایجادشده برای اجرای این مدل اظهار کرد: در دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی تهران مرکزی، هفت مدرسه عالی مهارتی به‌عنوان بازو‌های تخصصی این اکوسیستم فعالیت می‌کنند. هدف این است که مدارس عالی مهارتی علاوه بر آموزش، درگیر مسائل واقعی شوند و بتوانند پروژه، محصول، خدمت و فرصت کسب‌وکار ایجاد کنند.

فیروزفر ادامه داد: در کنار مدارس، سازوکار SME Factory نیز طراحی شده است. مأموریت این بخش، کمک به تبدیل استعداد، مهارت، ایده و پروژه به تیم‌های کسب‌وکار و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. به این ترتیب، مسیر فعالیت از آموزش آغاز و در همان نقطه متوقف نمی‌شود، بلکه تا شکل‌گیری فعالیت اقتصادی و اتصال به بازار ادامه می‌یابد.

هر پروژه با یک پیوست فناوری

وی یکی از ویژگی‌های متمایز هاب آفرینش را پیوست فناوری پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: در این مدل تلاش می‌شود هر پروژه، متناسب با ماهیت خود، دارای پیوست فناوری باشد. فناوری نباید یک فعالیت مستقل و جدا از سایر حوزه‌های دانشگاه تلقی شود؛ بلکه باید در خدمت حل مسائل واقعی قرار گیرد.

فیروزفر افزود: در همین راستا، دپارتمان هوش مصنوعی، رباتیک و سامانه‌های هوشمند نیز فعالیت خود را آغاز کرده است تا به‌عنوان یکی از بازو‌های فناورانه هاب، ظرفیت‌های هوش مصنوعی، داده، اتوماسیون و سامانه‌های هوشمند را به پروژه‌های دانشگاه متصل کند.

«روستاپ»؛ حل مسئله توسعه اقتصادی مناطق کم‌برخوردار

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، پروژه روستاپ را یکی از نمونه‌های عملیاتی این رویکرد معرفی کرد و گفت: در روستاپ، مسئله اصلی صرفاً برگزاری دوره آموزشی یا حتی ایجاد تعدادی شغل نیست؛ مسئله، چگونگی فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی مناطق کم‌برخوردار و تبدیل استعداد‌ها و قابلیت‌های محلی به فعالیت اقتصادی پایدار است.

وی افزود: در چنین مدلی، شناسایی ظرفیت محلی، توانمندسازی، فناوری، شکل‌گیری کسب‌وکار، تأمین مالی و دسترسی به بازار باید به‌عنوان اجزای یک زنجیره واحد دیده شوند.

پروژه فرش؛ پیوند میراث ایرانی با فناوری و کارآفرینی

فیروزفر از پروژه فرش ایران به‌عنوان نمونه دیگری از هاب آفرینش یاد کرد و گفت: این پروژه در مدرسه عالی هنر، طراحی و کارآفرینی خلاق و با مشارکت انجمن علمی فرش دستباف ایران، شرکت سهامی فرش ایران و شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهر تهران دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: هدف این است که ظرفیت ارزشمند فرش ایرانی صرفاً از منظر هنر و تولید دیده نشود، بلکه طراحی، کارآفرینی، توسعه بازار و فناوری نیز در کنار یکدیگر قرار گیرند. برای این پروژه، پیوست فناوری و سازوکار تأمین مالی کارآفرینی مبتنی بر اثر و گواهی دیجیتال اثر کارآفرینی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

پایش سلامت؛ نمونه‌ای از ظرفیت ملی مدارس عالی مهارتی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران همچنین به فعالیت مدرسه عالی روان‌شناسی، خانواده و توسعه انسانی اشاره کرد و گفت: «پروژه پایش سلامت در سطح کشور نمونه دیگری است که نشان می‌دهد مدارس عالی مهارتی می‌توانند از آموزش فراتر رفته و وارد طراحی و اجرای پروژه‌های دارای مقیاس و اثر اجتماعی شوند.

وی تأکید کرد: هدف این است که هر یک از مدارس متناسب با حوزه تخصصی خود، به یک کانون حل مسئله تبدیل شوند و ظرفیت اعضای هیئت علمی، دانشجویان، متخصصان و شرکای بیرونی را حول پروژه‌های مشخص سازمان‌دهی کنند.

کنفرانس بازآفرینی نظام اقتصادی ایران؛ پیوند هاب با سیاست‌گذاری

فیروزفر همچنین به برگزاری نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران در آبان‌ماه اشاره کرد و افزود: اگر دانشگاه قرار است مسئله‌محور باشد، نمی‌تواند نسبت به مسائل کلان اقتصاد کشور بی‌تفاوت بماند. این کنفرانس بستری برای گفت‌وگوی دانشگاه، صنعت، بخش خصوصی، فناوری و سیاست‌گذاران درباره مسائل و راه‌حل‌های اقتصاد ایران خواهد بود.

هاب آفرینش؛ یک معماری واحد، نه مجموعه‌ای از پروژه‌ها

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران تأکید کرد: روستاپ، پروژه فرش، پایش سلامت، مدارس عالی مهارتی، SME Factory، دپارتمان هوش مصنوعی و سایر پروژه‌هایی که در آینده به این مجموعه اضافه خواهند شد، نباید به‌عنوان فعالیت‌های پراکنده دیده شوند. اینها اجزای یک معماری واحد هستند که در قالب هاب آفرینش به یکدیگر متصل می‌شوند.

فیروزفر در پایان گفت: «هدف این است که تجربه هاب آفرینش در استان تهران به‌صورت عملیاتی تکمیل، مستندسازی و ارزیابی شود و در صورت اثبات کارآمدی، ظرفیت تبدیل‌شدن به الگویی قابل توسعه در شبکه دانشگاه آزاد اسلامی را داشته باشد.»

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آینده فقط درباره مسائل جامعه آموزش نمی‌دهد؛ مسئله را شناسایی می‌کند، برای آن راه‌حل می‌سازد و از دل راه‌حل، فناوری، کسب‌وکار، اشتغال و ارزش اقتصادی و اجتماعی خلق می‌کند. هاب آفرینش تلاشی برای عملیاتی‌کردن همین نگاه است.»