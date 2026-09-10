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رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: بر اساس ارزیابیهای انجام شده استان یزد رتبه نخست را در جذب و اجرای فعالیتهای خیران حوزه سلامت در کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، پنجمین مجمع عمومی خیران سلامت استان امروز تشکیل شد، در این مجمع پس از رای گیری ۷ نفر به عنوان اعضای اصلی و دو نفر بازرس به مدت دو سال انتخاب شدند.
هماهنگی و مدیریت مشارکت خیران در اجرای طرحهای حوزه سلامت اصلیترین رسالت مجمع خیران سلامت استان است.
بر اساس ارزیابیهای انجام شده استان یزد رتبه نخست را در جذب و اجرای فعالیتهای خیران حوزه سلامت در کشور دارد.
تنها در سال گذشته بالغ بر ۵ و نیم همت حجم قرار دادهایی است که در استان یزد تفاهم نامه با خیران سلامت بسته شده تا در زمینههای مختلف در این حوزه اجرا شود.
استاندار در این نشست با قدردانی از نقش و رسالت خیران در استان گفت: باید دست بوس افرادی باشیم که دلشان پر از عشق و محبت به خیر خواهی است.
بابایی ادامه داد: یزد انسانهای خیر بی شماری دارد که با اندیشه و دلهای بزرگشان کارهای بزرگی را رقم میزنند و مایه افتخارند.