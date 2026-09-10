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در آستانه بازگشایی مدارس، مدرسه شجره طیبه میناب در سکوت و اندوه فرو رفته است؛ جنایتی که ۱۶۸ دانشآموز و معلم را از زندگی گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آستانه بازگشایی مدارس، مدرسه شجره طیبه میناب خبری از هیاهوی کلاسها نیست. جایی که جنایت آمریکایی ۱۶۸ دانشآموز و معلم را از زندگی گرفت و ردی از خون و اندوه بر جای گذاشت.
این مدرسه، امروز به نمادی از جنایتی تبدیل شده که قربانیانش کودکان و معلمان بیگناه بودند. در روزهای مانده به آغاز سال تحصیلی، هیئتی از مازندران به میناب سفر کرده تا ضمن گرامیداشت یاد شهدای این حادثه، بر تداوم راه آنان تأکید کند.
آیتالله لائینی: این بچههای معصوم، نهالهای شجره طیبه بودند
آیتالله محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در مازندران، در این سفر با ابراز تأثر از این جنایت گفت: «واقعاً انسان را دلگیر میکند. این بچههای معصوم که مدرسهشان شجره طیبه و خودشان هم نهالهایی بودند که در آینده شجره طیبه میشدند، هر کدامشان یک سرمایه برای این کشور بودند.» وی تأکید کرد که خون این شهدا، مسیر روشنی برای ادامه راه آنان ترسیم کرده است.
سردار موحد: خون این مظلومان، اسرائیل و آمریکا را از بین خواهد برد
سردار موحد فرمانده سپاه کربلای مازندران نیز در این بازدید گفت: «به این مکان مقدس آمدیم؛ مقتل شهیدان عزیزی که حقیقتاً خون این مظلومان قطعاً باعث از بین رفتن هرچه سریعتر اسرائیل خواهد شد، آمریکا خواهد شد و خون این مظلومین نمیگذارد که این استکبار جهانی بتواند به این صورت ادامه پیدا کند.»
وی افزود: این جنایت، عزم ملت ایران را برای مقابله با استکبار جهانی راسختر کرده است.
تولایی: پیروزی اسلام بر کفر، نتیجه خون شهداست
تولایی، معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران نیز در این سفر با گرامیداشت یاد شهدای میناب گفت: «شهدای عزیزی رفتند، از دست دادنشان بسیار سنگین بود، ولی اثرات خون همه شهدا، خصوصاً امام عزیزمان، پیروزی اسلام بر کفر باشد.
وی تأکید کرد که شجره طیبه میناب امروز نشان روشنی از جنایتی است که قربانیانش کودکان و معلمان یک مدرسه بودند.
گزارش از زینب نجاتی