شبکه‌های چهار و تهران در روز جمعه ۲۰ شهریور، دو اثر سینمایی «همنت» و «خانه امن» را با رویکرد‌های متفاوت از گونه‌های درام تاریخی و پلیسی را به روی آنتن می‌برند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه چهار در ساعت ۲۰:۳۰ روز جمعه ۲۰ شهریور، فیلم سینمایی «همنت»، محصول سال ۲۰۲۵ انگلستان را به نمایش می‌گذارد.

این اثر به کارگردانی «کلوئه ژائو» و با بازی «جسی باکلی» و «پاول مسکال»، در گونه درام، روان‌شناختی و تاریخی ساخته شده است.

داستان فیلم در قرن شانزدهم میلادی در انگلستان و با محوریت زندگی خانواده ویلیام شکسپیر روایت می‌شود؛ جایی که وقوع طاعون و از دست رفتن «همنت»، فرزند شکسپیر، فضای سنگین سوگواری و مقابله با بی‌رحمی طبیعت را در زندگی این خانواده به تصویر می‌کشد.

این فیلم با کسب امتیاز ۷.۸ از IMDb، موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم درام و بهترین بازیگر زن در هشتاد و سومین دوره جوایز گلدن گلوب شده و همچنین با هشت نامزدی در اسکار، از جمله بهترین فیلم و کارگردانی، از جمله آثار شاخص سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بازپخش این فیلم نیز روز شنبه ساعت ۹ صبح از شبکه چهار خواهد بود.

«خانه امن»؛ بازنمایی بحران امنیتی و توطئه در ساختار قدرت

شبکه تهران نیز ، فیلم سینمایی «خانه امن»، محصول سال ۲۰۲۵ آمریکا را ساعت ۱۳:۳۰ روز جمعه ۲۰ شهریور پخش می‌کند. این فیلم در گونه پلیسی و هیجانی، به کارگردانی «جیمی مارشال» ساخته شده است.

فیلم «خانه امن» با روایت داستانی از یک حمله تروریستی به کاروان معاون رئیس‌جمهور آمریکا آغاز می‌شود؛ ماجرایی که منجر به دسترسی یکی از مأموران سرویس مخفی به اطلاعات فوق‌محرمانه درباره ساختار فرماندهی هسته‌ای آمریکا می‌گردد.

این مأمور که برای حفظ جان و اطلاعات خود به یک خانه امن منتقل شده، در پی نفوذ دشمن به درون صفوف خودی و حملات گروهی مسلح، ناچار به مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی می‌شود.

این اثر با تمرکز بر فضای بی‌اعتمادی و افشای نقش مقام‌های بلندپایه در توطئه‌ها، پیام‌هایی درباره اهمیت هوشیاری و مقابله با فساد در سطوح بالای قدرت را به مخاطب منتقل می‌کند.