درخشش دانشآموزان خراسان جنوبی در پویش ملی ایران سرسبز
دانشآموزان خراسان جنوبی با کسب ۱۰ افتخار در پنجمین پویش ملی ایران سرسبز درخشیدند.
مرتضوی افزود: این دانش آموزان در رشتههای نقاشی، پادکست، عکاسی، فیلم کوتاه، شعر و ویدئوکست افتخارآفرینی کردند.
وی با اشاره به اینکه این پویش در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم برگزار شده ایت، گفت: این موفقیت حاصل استعداد، پشتکار و خلاقیت دانشآموزان است و در کنار آن، همراهی خانوادهها و حمایت و تلاش مدیران مدارس، مربیان و فرهنگیان نقش مؤثری در شکلگیری و تداوم این دستاورد داشته است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست را از جمله عرصههای مهم تربیتی دانست و گفت: مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای محیط زیستی، زمینه تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی، افزایش حساسیت نسبت به حفظ منابع طبیعی و شکل گیری رفتارهای صحیح و پایدار در نسل آینده را فراهم میکند.