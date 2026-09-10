

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: دانش‌آموزان خراسان جنوبی با کسب ۱۰ افتخار در پنجمین پویش ملی ایران سرسبز درخشیدند.

مرتضوی افزود: این دانش آموزان در رشته‌های نقاشی، پادکست، عکاسی، فیلم کوتاه، شعر و ویدئوکست افتخارآفرینی کردند.

وی با اشاره به اینکه این پویش در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم برگزار شده ایت، گفت: این موفقیت حاصل استعداد، پشتکار و خلاقیت دانش‌آموزان است و در کنار آن، همراهی خانواده‌ها و حمایت و تلاش مدیران مدارس، مربیان و فرهنگیان نقش مؤثری در شکل‌گیری و تداوم این دستاورد داشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست را از جمله عرصه‌های مهم تربیتی دانست و گفت: مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های محیط زیستی، زمینه تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی، افزایش حساسیت نسبت به حفظ منابع طبیعی و شکل گیری رفتار‌های صحیح و پایدار در نسل آینده را فراهم می‌کند.