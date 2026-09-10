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همزمان با برگزاری آیین اختتامیه چهارمین جشنواره فرهنگی، هنری و قرآنی «شهید آوینی» در دانشگاه قم، پیام معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان به این رویداد قرائت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان؛ آیین اختتامیه چهارمین دوره جشنواره فرهنگی، هنری و قرآنی «شهید آوینی» با حضور جمعی از مسئولان کشوری، دانشگاهی و دانشجویان برگزیده آغاز شد.
در ابتدای این مراسم پیام دکتر سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان خطاب به شرکتکنندگان قرائت گردید.
در متن این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
الحمدلله الذی أنزل القرآن هُدیً للناس و بیّنات من الهدی و الفرقان
هنر در ذات خود تجلی روح حقیقت جوی انسان است و هنرمند، اگر به حقیقت نزدیک نشود، اثرش تنها صورت دارد و بیبصیرت است.
شهید مرتضی آوینی
دانشجویان عزیز و فرزندان گرامی ملت گرانقدر ایران اسلامی که امروز در نشست شهید آوینی حضور دارید، سلام و تحیت عرض میکنم.
امروز در این فضای ارزشمند آکنده از عطر شرافت و ایثار و رشادت، ما صرفاً برای مرور یک تاریخ یا تجلیل از یک موضوع گرد هم نیامدهایم؛ بلکه برای بازگشت به یک «مسئله» آمدهایم، مسئلهای که میتواند مسیر تحصیل و زندگی ما را از یک "تلاش ساده برای کسب مدرک" به یک "مسیر مقدس برای ساختن جهان" تغییر دهد.
ما امروز در یادبود دوران ارزشمندی هستیم که با یادآوری و تجلیل از آن دوران مقدس میتوان آموخت که چگونه میتوان با نگاهی متفاوت، به حقیقت نگریست؛ و یکی از بزرگترین مردانی که نامش در این برنامه تجلیل میدرخشد شهید بزرگوار، سید شهیدان اهل قلم؛ آقا سید مرتضی آوینی است.»
در میان شما حضار معزز ضمن احترام به دغدغه مندی و شخصیت والای همه، دانشجویانی حضور دارند که ریشه در خون و ایثار دارند. ایثارگری، تنها یک واژه در کتابهای تاریخ نیست؛ ایثارگری یعنی "هم پذیرش مسئولیت در لحظات سخت".
شهید آوینی نیز از دل همین ایثار و از میان رگههای همین مبارزان برخاست.
او با آن نگاه جستجوگرش، میخواست بگوید که جهاد تنها در میدان جنگ نیست؛ بلکه جهاد در "دقتِ نگاه"، در "صداقتِ قلم" و در "خلوصِ نیت" در آزمایشگاهها، کتابخانهها و کلاسهای درس نیز جاری است.
شما که از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران هستید، بهترین نمونه برای نمایش گذاشتن این موضوع هستید؛ چرا که نشان دادهاید ایثار، تنها به معنای فدا کردن جان نیست، بلکه به معنای فدا کردن "خودخواهی" برای رسیدن به "آرمانهای بزرگ" است.
جوانان عزیز! آوینی به ما آموخت که "دنیا را نباید همانگونه که هست دید، بلکه باید آنگونه که باید باشد، دید".
در فضای دانشگاه وسوسه بزرگ (temptation) این است که علم را تنها ابزاری برای رفاه و پیشرفتهای مادی و یا رسیدن به جایگاههای اجتماعی بدانیم. اما آوینی به ما یاد داد که هر ابزاری - چه دوربین باشد، چه قلم و چه دانش تخصصی در مهندسی باشد و چه در پزشکی یا علوم انسانی - اگر با نگاهی "شهودی" و "معنوی" به کار گرفته نشود، تنها مجموعهای از کلمات و اعداد بیروح خواهد بود.
در پایان این بخش از عرائضم، میخواهم از شما دانشجویان عزیز، بهویژه فرزندان گرامی شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران سرافراز، بخواهم که "نگاه آوینی" را در خود نهادینه کنید، نگاهی که در آن حرکت در مرز دانش، نوعی عبادت است؛ نگاهی که در آن، دقت در پژوهش، نوعی وفاداری به خون شهداست.
خداوند یاری کند تا نهاد دانشگاه، نه تنها کانون تولید دانش، بلکه کانون تولید "معنا" و پرورش نسل جدیدی از متخصصانی باشد که هم در خدمت فناوری و علم روز هستند و هم در پیوند عمیق با ارزشهای اصیل و ایمان ناب خود.
بی انصافی است که از ایثارگری و شهادت صحبت شود و از زحمات و مساعی رهبر گرانقدری که عمر شریف خود و تمامی اهداف و آرمانهای شرافتمندانه و عاشقانه و عزتمندانه خود را برای این مفهوم والا قرار داد و صد البته پایان آن عمر شریف و آن دفتر پر گهر زندگی مبارک را با این ارزش والا مُنَوَر نمود، ذکری نداشته باشم.
بدون هیچ گونه اغراقی دو ستون اصلی بقای این ملت و این انقلاب عبارتند از: «ایثارگری» و «رهبری استوار».
فداکاریهای بیدریغ و ایستادگی مقتدرانه شهید عالیقدر قائد بزرگ امت؛ شهید حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در مسیر حفظ ارزشهای دینی و ملی، غیرقابل انکار و نکتهای بسیار ستودنی است؛ همان مردی که در سختترین لحظات تاریخ، با نگاهی روشن و ارادهای پولادین، مسیر را برای ما روشن کرده است.»
دانشجویان عزیز، شاید در ظاهر، ایثارگریِ خانوادههای شما و فداکاریهای رهبر معظم انقلاب، دو مقوله متفاوت به نظر برسد؛ اما در حقیقت، اینها دو روی یک سکه هستند. ایثارگری، یعنی حضور در خط مقدم برای حفاظت از مقدسات؛ و رهبری، یعنی مدیریت این ایثارگریها در میانه میدانهای نبرد و دیپلماسی.
آن شهید والامقام و آن دردانه علم و تقوا و بصیرت و عرفان؛ در طول دهههای پر از صلابت و ایثار رهبری خویش، همواره الگوی «ایثارِ فکری و سیاسی» بودهاند.
ایشان با فدا کردن آسایش شخصی و با ایستادگی در برابر طوفانهای جهانی، نشان دادند که رهبری، تنها یک جایگاه مدیریتی نیست، بلکه یک «مسئولیتِ ایثارگونه» است.
همانگونه که خانوادههای شما با تقدیم عزیزترینها، سد دفاعی ملت شدند، ایشان نیز با تقدیم ثبات و امنیت ملی در برابر فشارها، سپر دفاعی این انقلاب و ملت ایران گشتهاند.»
جوانان عزیز! شما که از خون و ایثار برآمدهاید، بهترین کسانی هستید که میتوانید حقیقت را درک کنید. رهبر معظم انقلاب همواره بر «علم» و «دانش» تأکید کردهاند و این تنها از آن جهت نیست که دانش، ابزار پیشرفت است؛ بلکه از آن جهت است که دانش، ابزارِ «استقلال» و «عزت» است.
ایشان به ما آموختهاند که برای رسیدن به جایگاههای تراز اول جهانی، نباید تنها به تقلید از دیگران بسنده کرد، بلکه باید با همان روحیهی ایثارگرانه و جستجوگری که در جنگهای دفاع مقدس دیدیم، در میدانهای علمی و فناوری نیز جهاد کنیم.
فداکاری امروز شما در مسیر تحصیل، دقت در پژوهش، اخلاص در یادگیری، در واقع ادای دین به ایثارگری خانوادههایتان و همسو با خواستهی رهبر شهید و معظم انقلاب برای ساخت یک «جامعه علمی و توسعه یافته است.»
به صورت خلاصه و نتیجه عرائض بنده این هست که ضرورت دارد در کشور عزیزمان دانشگاه، به عنوان کانون تربیت نسل جدید، باید همواره در پیوند با این الگوی ایستادگی باشد. زیرا ما میخواهیم دانشجویانی تربیت کنیم که هم در شناخت حقیقت، همانند رهبر شهید انقلاب، صاحب بصیرت باشند و هم در خدمت به ملت، همانند ایثارگران، فداکار و بیتوقّع باشند.
این فضای پر از احساس و این جمع شریف را با اهدای صلواتی بر روح مطهر امام راحل کبیرمان، رهبر شهید و عالیقدرمان و همه شهدای نظام مقدس اسلامی به خداوند متعال میسپارم.
یاد و خاطره شهید آوینی و تمامی ایثارگران، بدرقه راه ما و شما باشد.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.»
سعید حبیبا
معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان