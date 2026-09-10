مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی از پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات احداث ابنیه بارگاه شمس تبریزی در شهرستان خوی خبر داد و گفت: با تامین اعتبارات لازم برای تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، این پروژه به سرعت به سمت تکمیل نهایی حرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری با اشاره به آخرین وضعیت پروژه بارگاه شمس تبریزی خوی اظهار کرد: عملیات عمرانی ابنیه بارگاه شمس تبریزی به مرحله ۹۰ درصدی رسیده است و هم‌اکنون بیش از ۱۳۰ نفر از نیرو‌های متخصص و کارگران در این مجموعه به‌صورت شبانه‌روزی مشغول به کار هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با یادآوری اقدامات انجام شده در ماه‌های اخیر افزود: پیش‌تر عملیات ظریف و فنی آجرکاری گنبد این بنای ماندگار با موفقیت به پایان رسید که نقطه عطفی در پیشرفت کالبدی این پروژه محسوب می‌شد.

او با تاکید بر اهمیت تامین منابع مالی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، منتظر تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای خرید و نصب تجهیزات سرمایشی و گرمایشی هستیم؛ چرا که با تأمین به‌موقع این ملزومات، روند تجهیز و آماده‌سازی مجموعه برای میزبانی از گردشگران و دوستداران عرفان و ادب فارسی شتاب بیشتری خواهد گرفت.