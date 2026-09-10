مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: بارگاه شمس تبریزی خوی با هدف تبدیل شدن به کانون اصلی فعالیت‌های علمی، فرهنگی و گردشگری در منطقه احداث شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امین عارف‌نیا، از برگزاری آیین افتتاح رسمی «بارگاه شمس تبریزی» در خوی در تاریخ ۱۵ مهرماه خبر داد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی مدیرکل و همکاران اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی برای تکمیل بارگاه شمس تبریزی خوی در موعد مقرر و قدردانی از آنها تاکید کرد: این مجموعه با هدف تبدیل شدن به کانون اصلی فعالیت‌های علمی، فرهنگی و گردشگری در منطقه احداث شده است.

او با اشاره به اهمیت استراتژیک این پروژه، اظهار کرد: با صدور دستور ایجاد ساختار «پایگاه ملی شمس تبریزی»، این مجموعه قرار است جایگاهی فراتر از یک بنای تاریخی داشته باشد و انتظار می‌رود با استقرار این ساختار، فعالیت‌های پژوهشی و علمی گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی در این مرکز صورت گیرد.

عارف‌نیا در خصوص آمادگی‌های اجرایی خاطرنشان کرد: جلسات هماهنگی گسترده‌ای با حضور مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است، طبق تصمیمات اتخاذ شده، ریاست ستاد برگزاری این مراسم بر عهده استاندار آذربایجان‌غربی خواهد بود و وزارت میراث‌فرهنگی نیز به عنوان معین، مسئولیت پشتیبانی فنی و اجرایی را بر عهده دارد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه در راستای برگزاری این رویداد در تراز بین‌المللی هماهنگی‌های لازم با وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای دعوت از هیئت‌های خارجی آغاز شده است، ابراز امیدواری کرد: در صورت فراهم بودن شرایط، وزرای فرهنگ کشور‌های همسایه و رؤسای کتابخانه‌های ملی منطقه در این مراسم حضور یابند.

او تصریح کرد: برای مدیریت دقیق این رویداد، ۹ کمیته تخصصی از جمله کمیته‌های علمی و محتوایی، فرهنگی و هنری، بین‌الملل، پشتیبانی، روابط‌عمومی، تشریفات، مراسم، حراست و امنیت، معرفی و گردشگری خوی تشکیل شده‌اند و این کمیته‌ها وظیفه دارند تمامی جزئیات از حراست و امنیت گرفته تا معرفی ظرفیت‌های گردشگری خوی را با دقت دنبال کنند.

عارف‌نیا با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوعی نیز برای این مراسم پیش‌بینی شده است، گفت: برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ کتاب و هنر‌های تجسمی، اجرای مراسم خوشنویسی، نگارگری و نقاشی زنده توسط استادان صاحب‌نام از جمله این برنامه‌ها هستند همچنین نشست‌های علمی، شب‌های شعر، اجرای تئاتر و موسیقی عرفانی از دیگر بخش‌های اصلی این رویداد خواهد بود.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اینکه یکی از دستاورد‌های مهم این پروژه، افتتاح همزمان «کتابخانه آرامگاه شمس تبریزی» است، تصریح کرد: این کتابخانه قرار است در کنار بارگاه، بستری مناسب برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به عرفان و ادبیات فراهم آورد.

او همچنین با تاکید بر جنبه‌های گردشگری، به ضرورت هویت‌سازی و طراحی «بسته گردشگری شمس» اشاره و اضافه کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در حال تدوین برنامه‌هایی برای بهبود زیرساخت‌های اقامتی، مسیریابی و طراحی تجربه بازدید است تا ظرفیت‌های تاریخی خوی برای گردشگران داخلی و خارجی تقویت شود.

عارف‌نیا در خصوص سطح میهمانان پیش‌بینی کرد که حداقل ۴۰۰ مهمان ویژه، شامل مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، شخصیت‌های علمی و فرهنگی و هیئت‌های بین‌المللی در این مراسم شرکت کنند و برای مدیریت حضور این مقامات، تیم‌های ویژه‌ای برای مدیریت اسکان، حمل‌ونقل، پروتکل‌های تشریفاتی و خدمات رفاهی و پزشکی تشکیل شده است.

در پایان، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی بر ضرورت ایجاد یک «شبکه بین‌المللی شمس‌پژوهی» و ایجاد آرشیو ماندگار تاکید و تصریح کرد: افتتاح بارگاه شمس تبریزی، آغاز مسیری جدید برای شکوفایی علمی و گردشگری خوی و منطقه خواهد بود.