با مهیا کردن برخی امکانات و همکاری و همدلی خیران و آموزش و پرورش، ۵۷۴ دانش آموز بازمانده از تحصیل در آبادان و خرمشهر به مسیر علم و دانش بازگشتند.

جذب پانصد و هفتاد و چهار دانش آموز بازمانده از تحصیل در آبادان و خرمشهر به کلاس های درس

جذب پانصد و هفتاد و چهار دانش آموز بازمانده از تحصیل در آبادان و خرمشهر به کلاس های درس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیران آموزش و پرورش آبادان و خرمشهر از تلاش برای بازگرداندن دانش آموزان بازمانده از تحصیل به مسیر علم و دانش خبر دادند و افزودند: پیش از آغاز سال تحصیلی جدید با تلاش های گروه های ساماندهی شده همه دانش آموزان را که در مقاطع مختلف از تحصیل بازمانده بودند به آغوش مدرسه بازگرداندیم.

مجید دریشی افزود: در آبادان ۳۴۴ دانش آموز مقطع ابتدایی و ۹۰ دانش آموز متوسطه جذب دوباره تحصیل شده‌اند.

فاطمی نیا هم خاطر نشان کرد: در خرمشهر با فراهم کردن امکانات و رفع موانع موجود تا حد توان موفق شدیم ۱۴۲ دانش آموز را به مدرسه و کلاس‌های درس بازگردانیم.

وی مهیا کردن سرویس رفت و برگشت با توجه به مسیر روستایی در برخی مسیر‌ها با کمک خیران را از جمله این امکانات دانست و یادآور شد سامانه‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند چندان دقیق نیستند و ما امسال با تحقیقات و کار گروهی موفق شدیم همه ۱۴۲ دانش آموز را به مسیر علم هدایت کنیم.

استاندار خوزستان پیشتر با تأکید بر ضرورت پوشش تحصیلی بازماندگان از تحصیل تصریح کرد: در مقطع ابتدایی، دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل باید تحت پوشش آموزش قرار بگیرند؛ این کودکان سرمایه‌های کشور هستند و نباید از تحصیل فاصله بگیرند.

موالی زاده با اشاره به برنامه‌ریزی‌های آموزش و پرورش و همکاری دانشگاه فرهنگیان افزود: مجموعه اقدامات در زمینه آموزش، سرمایه‌گذاری برای ساماندهی نسل آینده‌ساز کشور در مسیر صحیح است.

وی اظهار کرد: همه باید کمک کنیم تا سطح آموزش و کیفیت تحصیل در نقاط مختلف استان، چه در مناطق شهری و چه در مناطق عشایری، روستا‌ها و بخش‌ها، در تراز مناسبی قرار گیرد.

موالی زاده تصریح کرد: رشد و توسعه استان در گرو طراز تحصیلی و کیفیت آموزش است و موضوع مهارت‌آموزی در زمینه‌های مختلف باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

استاندار خوزستان با تأکید بر عزم جدی برای ارتقای نظام آموزشی استان اظهار داشت: همه باید همت خود را صرف آموزش عزیزان در سطوح مختلف کنیم و در این مسیر، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.