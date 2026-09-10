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مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی : بافق با برخورداری از نخلستانهای گسترده، جاذبههای کویری و زیرساختهای گردشگری، ظرفیت معرفی در سطح ملی و بینالمللی را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،مصطفی فاطمی افزود: جشنواره تابستانه بافق برای هشتمین دوره برگزار میشود و هدف آن فراهم کردن فرصتی برای مردم است تا نخلستانهای مرکز ایران را با ویژگیهای فرهنگی و طبیعی آن بشناسند.
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به وجود بومگردیهای متعدد در بافق اظهار کرد: مردم ایران بافق را به واسطه خرما، نخلستانها، وحشی بافقی و داشتههای فرهنگی آن میشناسند و ضروری است توسعه زیرساختهای گردشگری با معرفی این ظرفیتها همراه باشد.
وی افزود: بافق در سالهای اخیر در حوزه گردشگری و زیرساخت رشد خوبی داشته و لازم است این ظرفیتها بیش از گذشته به مردم ایران معرفی شود.
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به جاذبههای متنوع بافق گفت: این شهرستان از پارکها و نخلستانهای وسیع تا رملهای کویری و محیطهای بیابانی، جاذبههای متعددی برای گردشگران دارد.
کارشناس میز تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی اکو نیز با بیان اینکه جشنواره تابستانه و جشنواره خرمای بافق ظرفیت ارائه در سطح ملی و بینالمللی را دارد، گفت: این رویداد فرصتی برای معرفی هنر، فرهنگ و دیدگاه مردم این منطقه به ایران و جهانیان است.
شاهمنصور شاهمیرزا با اشاره به حضور خود در بافق افزود: تصور برخی افراد از بافق، شهری خشک و فاقد سرزندگی است، در حالی که حضور مردم، هنرمندان و مسئولان در این جشنواره نشاندهنده سرزندگی و شکوفایی این منطقه است.
وی خرمای بافق را ظرفیتی برای معرفی و ثبت در سطح بینالمللی دانست و گفت: خرمای تولیدشده در بافق که به کشورهای مختلف صادر میشود، که میتوان این ظرفیت را ثبت و معرفی کرد.
شاهمیرزا با اشاره به اهمیت خرما در فرهنگ و زندگی مردم بافق افزود: خرما تنها یک محصول خوراکی نیست، بلکه نعمتی است که مردم این منطقه قدر آن را میدانند و حتی از بخشهایی مانند هسته خرما نیز برای تهیه محصولاتی از جمله پودر قهوه استفاده میکنند.
وی در پایان گفت: جشنواره خرمای بافق در کشورهای اطراف و همسایه ایران نیز میتواند با استقبال مردمی مواجه شود و ظرفیت آن را دارد که در سطح جهانی مورد توجه قرار گیرد.
شاهمنصور شاهمیرزا بر ظرفیت فرهنگی وحشی بافقی برای معرفی بافق در سطح بینالمللی تأکید کرد و گفت: وحشی بافقی میتواند به عنوان یک تریبون فرهنگی، حرفهای زیادی برای معرفی بافق به جهانیان داشته باشد.
کارشناس میز تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی اکو افزود: برگزاری نخستین همایش بینالمللی بزرگداشت وحشی بافقی در بافق و ادامه آن در کشورهای فارسیزبان و کشورهایی که با شعر این شاعر آشنایی دارند، همچنین تأسیس بنیاد بین المللی وحشی بافقی، میتواند زمینه معرفی بیشتر این ظرفیت فرهنگی را فراهم کند.
شاهمیرزا پیشنهاد کرد: آثار و کلیات این شاعر بزرگ با زبانهای مردم منطقه جمعآوری و دانشنامهای درباره وحشی بافقی تهیه شود و جایزهای نیز هر سال به یکی از مشاهیر منطقه اختصاص یابد.