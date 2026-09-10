جانشین پلیس آگاهی استان مرکزی از شناسایی و دستگیری سارق حرفه‌ای منزل و کشف ۱۳ فقره سرقت در اراک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ محمد داودی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در شهرستان اراک، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات فنی و پلیسی، یک سارق حرفه‌ای را شناسایی کردند و با هماهنگی قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

جانشین پلیس آگاهی استان مرکزی با اشاره به اعتراف متهم در تحقیقات به ۱۳ فقره سرقت منزل در سطح شهر اراک، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.