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بیش از ۶۰ ووشوکار مازندرانی در دوره آموزشی و بازآموزی فنون ووشو در آمل شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حامد رضایی رئیس سبک لی چوان ووشو مازندران گفت: دوره آموزشی و بازآموزی فنون ووشو با حضور بیش از ۶۰ ورزشکار در آمل برگزار شد.
وی افزود: در این دوره که با هدف ارتقای سطح فنی و آمادگی ووشوکاران برای مسابقات آینده برگزار شد، فنون پرکاربرد ووشو در بخشهای عملی و تئوری آموزش داده و بازآموزی شد.
رضائی گفت: مدرسان این دوره از مربیان و استادان برجسته ووشو بودند که در سطح لیگ کشور و حتی لیگ آسیا فعالیت دارند.
محسن شیرزاد مدرس دوره آموزشی ووشو نیز گفت: در این دوره تلاش شد با تکرار و بازآموزی فنون استاندارد و کاربردی، سطح فنی ورزشکاران برای حضور در مسابقات آینده ارتقا یابد.
وی افزود: برگزارکنندگان این دوره همچنین بر اهمیت آموزشهای تخصصی و مستمر برای آمادهسازی ورزشکاران و کسب موفقیت در رقابتهای پیشرو تأکید کردند.
گزارش از مهدی غلامی