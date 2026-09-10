به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حامد رضایی رئیس سبک لی چوان ووشو مازندران گفت: دوره آموزشی و بازآموزی فنون ووشو با حضور بیش از ۶۰ ورزشکار در آمل برگزار شد.

وی افزود: در این دوره که با هدف ارتقای سطح فنی و آمادگی ووشوکاران برای مسابقات آینده برگزار شد، فنون پرکاربرد ووشو در بخش‌های عملی و تئوری آموزش داده و بازآموزی شد.

رضائی گفت: مدرسان این دوره از مربیان و استادان برجسته ووشو بودند که در سطح لیگ کشور و حتی لیگ آسیا فعالیت دارند.

محسن شیرزاد مدرس دوره آموزشی ووشو نیز گفت: در این دوره تلاش شد با تکرار و بازآموزی فنون استاندارد و کاربردی، سطح فنی ورزشکاران برای حضور در مسابقات آینده ارتقا یابد.

وی افزود: برگزارکنندگان این دوره همچنین بر اهمیت آموزش‌های تخصصی و مستمر برای آماده‌سازی ورزشکاران و کسب موفقیت در رقابت‌های پیش‌رو تأکید کردند.

گزارش از مهدی غلامی