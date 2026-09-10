به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️این بازی به میزبانی زمین سیمرغ سمنان برگزار شد .

مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران در این فصل در ۲ گروه پنج تیمی برگزار می‌شود؛ در گروه یک تیم‌های پارس جنوبی بوشهر، گلسا پوش یزد، ملوان بندرانزلی، شاهین خزر رودسر و شیبا البرز رقابت می‌کنند و در گروه دوم نیز تیم‌های فولاد هرمزگان، شهرداری بندرعباس، چادرملو اردکان، کیان سمنان و دهیاری ملاباشی یزد حضور دارند.

مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی به صورت مستمر در هر گروه به صورت دوره‌ای و رفت‌وبرگشت پیگیری و در پایان مرحله اول از هر گروه ۲ تیم اول و دوم جواز صعود به مرحله دوم و نهایی را کسب و دیدار‌های خود را برگزار می‌کنند تا چهره قهرمان مشخص شود.