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تیم فوتبال ساحلی کیان سمنان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ساحلی با نتیجه سه بر دو مقابل چادرملو اردکان مغلوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️این بازی به میزبانی زمین سیمرغ سمنان برگزار شد .
مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران در این فصل در ۲ گروه پنج تیمی برگزار میشود؛ در گروه یک تیمهای پارس جنوبی بوشهر، گلسا پوش یزد، ملوان بندرانزلی، شاهین خزر رودسر و شیبا البرز رقابت میکنند و در گروه دوم نیز تیمهای فولاد هرمزگان، شهرداری بندرعباس، چادرملو اردکان، کیان سمنان و دهیاری ملاباشی یزد حضور دارند.
مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی به صورت مستمر در هر گروه به صورت دورهای و رفتوبرگشت پیگیری و در پایان مرحله اول از هر گروه ۲ تیم اول و دوم جواز صعود به مرحله دوم و نهایی را کسب و دیدارهای خود را برگزار میکنند تا چهره قهرمان مشخص شود.