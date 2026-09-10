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هشتمین جشنواره تابستانه و پنجمین جشنواره خرمای بافق با محوریت معرفی ظرفیتهای کشاورزی و نخیلات، توسعه گردشگری و ایجاد فرصتهای اقتصادی و سرمایهگذاری، در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شهردار بافق گفت: امسال جشنواره خرمای بافق با گسترش قابل توجهی برگزار و محصولات خرمایی از بافق و سایر استانها در این جشنواره به نمایش گذاشته شده است.
نوروززاده افزود: صنایع وابسته، صنایع تبدیلی، صنایع حصیربافی و دستبافتهایی که از درخت نخل تهیه میشود نیز در این جشنواره حضور دارند.
وی با اشاره به حضور کارشناسان و فرهیختگان در جشنواره اظهار کرد: کارشناسان و فرهیختگان در زمینههای مختلف از جمله کشاورزی، نخلداری و گردشگری و همچنین صنایعی که میتواند در کنار یک رویداد ارزشمند شکل بگیرد، در این جشنواره حضور دارند.
شهردار بافق ادامه داد: حضور این مجموعهها موجب شده فضای علمی، اقتصادی و سرمایهگذاری جشنواره فراهم شود و همه کسانی که میتوانند در این زمینه نقشآفرینی کنند، مشارکت داشته باشند.
وی بیان کرد: قریب به ۱۱۰ غرفه در جشنواره برپا شده که ۴۰ غرفه آن تخصصی خرماست و مابقی در حوزه فرآوردههای کشاورزی و دامی فعالیت دارند.
فلاح فرماندار بافق نیز با اشاره به محورهای توسعه این شهرستان گفت: کشاورزی، گردشگری و نخیلات از محورهای توسعه شهرستان بافق است و برای هشتمین بار جشنواره تابستانه و برای پنجمین بار جشنواره خرمای شهرستان بافق برگزار شده است.
فلاح افزود: آیین افتتاح این جشنواره برگزار شد و به مدت سه شب از هجدهم تا بیستم شهریور ماه میزبان همشهریان و هماستانیها خواهیم بود.
فرماندار بافق درباره برنامههای بخش کشاورزی و توسعه نخیلات نیز گفت: در شهرستان بافق از دهه ۷۰ طرح اصلاح نخیلات اجرا شده است.
فلاح ادامه داد: ارقام مختلف نخل در بافق نمونهبرداری شد و از میان آنها به گونه کبکاب که گونه غالب در شهرستان بافق است، رسیدیم.
وی افزود: ارقام دیگری مانند زاهدی و پیارم نیز اکنون در شهرستان بافق در حال کشت است و این ظرفیت وجود دارد که بافق به عنوان قطب خرمای کشور شناخته شود.
گفتنی است در حاشیه جشنواره، گواهینامه ثبت رویداد جشنواره خرمای بافق در فهرست رویدادهای گردشگری کشور، با حضور مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی کشور، رایزن فرهنگی سفارت تاجیکستان در ایران، مدیرکل امور شهری و شوراهای استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، در نخلستان شهرداری بافق رونمایی شد.
این گواهینامه، ثبت رسمی جشنواره خرمای بافق در فهرست رویدادهای گردشگری کشور را تأیید میکند و زمینه معرفی این رویداد و ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی بافق را در سطح ملی فراهم میسازد.