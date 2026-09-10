نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید سوددهی صندوق ذخیره فرهنگیان برای فرهنگیان افزایش یابد، سرمایه ذینفعان به شکل مطلوب‌تری به خود آنها بازگردد و اعتماد فرهنگیان به این مجموعه تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حمیدرضا حاجی‌بابایی اظهار داشت: همان‌طور که پیش از این نیز تأکید کرده‌ام، صندوق ذخیره فرهنگیان از نظر راهبردی با مشکلاتی مواجه است و این موضوع فارغ از اینکه چه فردی مسئولیت صندوق را بر عهده دارد، باید به صورت اساسی مورد بررسی قرار گیرد. سرمایه بزرگی از فرهنگیان در این صندوق وجود دارد. به اعتقاد من این سرمایه تاکنون به اندازه ظرفیت خود برای فرهنگیان مفید نبوده و از سوی دیگر، ابهامات و پرسش‌های زیادی نیز درباره عملکرد صندوق در میان فرهنگیان وجود دارد.

وی افزود: از نظر قانونی نیز مسائلی وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود و اساسنامه صندوق نیازمند بازنگری و ساماندهی است. درباره این موضوع با وزارت آموزش و پرورش و مسئولان مربوطه گفت‌و‌گو و تأکید شده است که باید تصمیمی اتخاذ شود که چند هدف اساسی را همزمان محقق کند؛ نخست اینکه سوددهی صندوق برای فرهنگیان افزایش یابد، دوم سرمایه ذینفعان به شکل مطلوب‌تری به خود آنها بازگردد و سوم اعتماد فرهنگیان به این مجموعه تقویت شود. صندوق فرهنگیان باید خروجی موثری داشته باشد. در کنار این موارد، صندوق ذخیره فرهنگیان باید بتواند با استفاده صحیح از سرمایه موجود، نقش مؤثرتری در اقتصاد کشور ایفا کند و فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی آن نیز متناسب با شأن و جایگاه فرهنگیان باشد.

نماینده همدان گفت: پیگیری ساماندهی صندوق ذخیره هم اکنون در دستور کار قرار دارد. امیدواریم امسال دولت و مجلس درباره آینده و نحوه فعالیت صندوق به یک جمع‌بندی روشن برسند و راهبرد مشخصی برای آن تعیین شود.

وی درباره اینکه آیا وزارت آموزش و پرورش اساساً باید وارد فعالیت‌های اقتصادی شود یا نه، اظهار داشت: اعتقاد من این است که وزارت آموزش و پرورش نباید مستقیماً متولی فعالیت‌های اقتصادی باشد و باید برای این موضوع یک راهبرد مشخص تعریف شود. این راهبرد می‌تواند از مسیر بورس، مدیریت مستقیم فرهنگیان یا هر سازوکار قانونی دیگری دنبال شود، اما باید به گونه‌ای باشد که اهداف اصلی یعنی افزایش منافع فرهنگیان، صیانت از سرمایه آنان، افزایش سوددهی و تقویت اعتماد به صندوق محقق شود. اصل موضوع این است که باید یک سازوکار قانونی و کارآمد برای صندوق ذخیره فرهنگیان طراحی شود تا این سرمایه بزرگ، بیش از گذشته در خدمت منافع فرهنگیان قرار گیرد.