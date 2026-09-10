به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ سعید گودرزی گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان خمین با همکاری شرکت توزیع نیروی برق و هماهنگی قضایی، ۱۳ دستگاه ماینر غیرمجاز را از یک شرکت غیرفعال کشف کردند.

وی افزود: ارزش دستگاه‌های کشف‌شده برابر ارزیابی کارشناسی، حدود ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است و در این زمینه یک متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمین با هشدار درباره فعالیت‌های غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و جرائم اقتصادی، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.