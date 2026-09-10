دانشگاه‌ها، سنگر تبیین پیشرفت و شتاب‌بخشی به توسعه هستند

دانشگاه‌ها، سنگر تبیین پیشرفت و شتاب‌بخشی به توسعه هستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در نشست آغاز سال تحصیلی جدید ویژه هیأت رئیسه دانشگاه‌های استان، بر ضرورت افزایش ارتباط مستقیم مسئولان با دانشجویان تأکید کرده و افزود: این دیدار‌ها نباید به مناسبت‌های دانشجویی محدود شود و باید در طول سال استمرار داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه آذربایجان‌غربی در حوزه فناوری، خاطرنشان کرد: جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند اهتمام جدی دانشگاه‌ها و فعالان حوزه فناوری و استفاده از ظرفیت علمی و نخبگانی استان است.

استاندار آذربایجان‌غربی به سوءاستفاده دشمن از اختلافات و مسائل مورد مناقشه در جامعه نیز اشاره کرده و افزود: در برابر هر موضوعی که دشمن برای ایجاد شکاف و نارضایتی روی آن حساب باز می‌کند، باید هوشمندانه برنامه‌ریزی و اقدام کرد.

رحمانی در پایان با اشاره به مسائل ویژه استان از جمله دریاچه ارومیه، مرز‌ها و سرمایه‌گذاری، خواستار ورود جدی‌تر دانشگاه‌ها به این حوزه‌ها شده و اضافه کرد: با اقدامات انجام شده، مسئله دریاچه ارومیه که یکی از محور‌های مورد سوءاستفاده دشمن بود، از این وضعیت خارج شده است.