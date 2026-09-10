واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور اصفهان ـ دلیجان، یک کشته و دو مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی اعلام گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور اصفهان ـ دلیجان، دو تیم عملیاتی از پایگاه‌های اورژانس هستیجان و دلیجان به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه، یک کودک ۱۰ ساله در صحنه جان باخت و دو مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، با آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان منتقل شدند.

کارشناسان اورژانس بر رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط جاده تأکید دارند و رعایت این موارد را از عوامل مؤثر در پیشگیری از حوادث جاده‌ای عنوان می‌کنند.