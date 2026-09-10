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نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت صیانت از وحدت و انسجام ملی گفت: تمرکز اصلی دشمن بر تضعیف و از بین بردن انسجام ملی است و همه ما باید برای حفظ و تقویت این سرمایه مهم، بهویژه در محیطهای دانشگاهی، حساسیت و اهتمام ویژه داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در نشست آغاز سال تحصیلی جدید ویژه هیأترئیسه دانشگاههای استان، با اشاره به نقش تعیین کننده دانشگاهها در اقتدار کشور، افزود: فضای دانشگاهی باید یکی از مهمترین کانونهای تقویت وحدت، همدلی و انسجام ملی باشد.
وی همچنین با اشاره به عقبماندگی علمی و پژوهشی دانشگاهها در سال تحصیلی گذشته، خاطرنشان کرد: رؤسا و تصمیمگیران دانشگاهی باید با برنامهریزی دقیق، زمینه جبران این عقبماندگی و شتاببخشی به حرکت علمی و پژوهشی استان را فراهم کنند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی بر ضرورت توجه جدی به نخبگان دانشگاهی نیز تأکید کرده و افزود: کشور به نخبگان و نیروهای توانمند علمی نیاز جدی دارد و افرادی که از هوش و استعداد بالایی برخوردارند باید بهصورت هدفمند شناسایی و مورد حمایت و توجه ویژه قرار گیرند.
حجتالاسلام والمسلمین قریشی در پایان با بیان اینکه علم، تعیین کننده جایگاه کشورها در جهان امروز است، اضافه کرد: باید با تمام توان برای ارتقای علمی کشور و تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصههای علمی و فناوری تلاش کنیم.