معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیت حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه‌ها، گفت: دکتر پزشکیان اهتمام ویژه‌ای به محیط دانشگاه دارد و قطعاً در مراسم آغاز سال تحصیلی حضور خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت‌: حضور رئیس‌جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید و برگزاری این مراسم با حضور دکتر پزشکیان قطعی است، ما هم در این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی خواهیم داشت.

وی در ادامه با اشاره به همزمانی آغاز سال تحصیلی با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، افزود: معمولاً رؤسای جمهور در آن ایام در اجلاس سازمان ملل حضور می‌یابند و به همین دلیل، حضورشان در دانشگاه‌ها با اندکی تفاوت زمانی صورت می‌گیرد.

شالچی گفت: با این حال، آقای رئیس‌جمهور اهمیت بسیار زیادی برای دانشگاه قائل هستند و حتماً در دانشگاه حضور خواهند یافت.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پایان خاطرنشان کرد: در مورد زمان دقیق این مراسم و اینکه در کدام دانشگاه برگزار خواهد شد، هنوز دفتر آقای رئیس‌جمهور زمان مشخصی را به ما اعلام نکرده است.