به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️مردم تاکید کردند سنگربانان ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز این موفقیت را با توکل به خدا و دلگرمی و پشتیبانی سنگربانان خیابان حاصل بدست آوردند .

با اعلام خبر شکار یک فروند زیردریایی هوشمند و بدون سرنشین ارتش آمریکا در ورودی تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران بود؛ مردم سمنان با حضور پرشور خود در میدان، بر افتخار خود به این توانمندی بی‌نظیر نیرو‌های مسلح تأکید کردند و بار دیگر وفاداری خود را به نظام و رهبری نشان دادند.

این عملیات غرور آفرین با اشراف اطلاعاتی و اقدام پیچیده عملیاتی، یکی از مدرن‌ترین زیرسطحی‌های دشمن را به غنیمت نیرو‌های ایرانی تبدیل کرد.

حاضران در این مراسم با سردادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بر ادامه راه شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.