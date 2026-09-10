به گزارش خبرگزاری صداووسیما مرکز یزد، سرهنگ دستوار بیان داشت: طرح تشدید کنترل و برخورد با تخلفات حادثه ساز در ایام بازگشایی مدارس در سطح استان یزد با رویکردی ویژه از هفته آینده اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در این طرح، دوربین‌های ثبت تخلفات و تیم‌های محسوس و نامحسوس پلیس راهور به صورت همزمان به کار گرفته می‌شوند تا تخلفات پرخطر در معابر درون شهری با دقت بیشتری رصد و شناسایی شده و مطابق مقررات مورد رسیدگی و اعمال قانون قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس راهور استان یزد تصریح کرد: تمرکز اصلی این طرح بر تخلفات مؤثر در وقوع تصادفات و افزایش شدت حوادث از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات مخاطره‌آمیز، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، عدم رعایت فاصله ایمن و سایر رفتار‌های پرخطر خواهد بود.

سرهنگ دستوار خاطرنشان کرد: این طرح با هدف کاهش رفتار‌های پرخطر، پیشگیری از تصادفات، ارتقای انضباط ترافیکی و افزایش ایمنی جان شهروندان اجرا می‌شود و رانندگان متخلف باید انتظار کنترل هوشمند، مستمر و چندلایه در سطح استان یزد را داشته باشند.