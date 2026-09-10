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رئیس پلیس راهور استان از اجرای طرح تشدید کنترل نامحسوس تخلفات حادثه ساز با هدف پیشگیری از تصادفات در ایام بازگشایی مدارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداووسیما مرکز یزد، سرهنگ دستوار بیان داشت: طرح تشدید کنترل و برخورد با تخلفات حادثه ساز در ایام بازگشایی مدارس در سطح استان یزد با رویکردی ویژه از هفته آینده اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: در این طرح، دوربینهای ثبت تخلفات و تیمهای محسوس و نامحسوس پلیس راهور به صورت همزمان به کار گرفته میشوند تا تخلفات پرخطر در معابر درون شهری با دقت بیشتری رصد و شناسایی شده و مطابق مقررات مورد رسیدگی و اعمال قانون قرار میگیرد.
رئیس پلیس راهور استان یزد تصریح کرد: تمرکز اصلی این طرح بر تخلفات مؤثر در وقوع تصادفات و افزایش شدت حوادث از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات مخاطرهآمیز، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، عدم رعایت فاصله ایمن و سایر رفتارهای پرخطر خواهد بود.
سرهنگ دستوار خاطرنشان کرد: این طرح با هدف کاهش رفتارهای پرخطر، پیشگیری از تصادفات، ارتقای انضباط ترافیکی و افزایش ایمنی جان شهروندان اجرا میشود و رانندگان متخلف باید انتظار کنترل هوشمند، مستمر و چندلایه در سطح استان یزد را داشته باشند.