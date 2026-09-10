انحراف یک دستگاه مینیبوس در محور قم ـ اراک، مقابل پمپبنزین هفتاد قله، ۱۷ مصدوم برجا گذاشت که با تلاش نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی اعلام گزارش انحراف یک دستگاه مینیبوس در محور قم ـ اراک، مقابل پمپبنزین هفتاد قله، واحد ارتباطات اورژانس ۱۱۵ بلافاصله آمبولانسهای پایگاههای اورژانس مجاور را به محل حادثه اعزام کرد.
در این حادثه ۱۷ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات و مداخلات فوریتهای پزشکی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل شدند.