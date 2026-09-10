حادثه در محور قم ـ اراک؛ ۱۷ نفر مصدوم شدند

انحراف یک دستگاه مینی‌بوس در محور قم ـ اراک، مقابل پمپ‌بنزین هفتاد قله، ۱۷ مصدوم برجا گذاشت که با تلاش نیرو‌های اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.