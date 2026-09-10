به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست استاندار ، نماینده ولی فقیه در استان و برخی از مسئولان به بیان ظرفیت ها و دغدغه های استان پرداختند.

پیشنهاد استاندار برای ثبت حماسه برنو به عنوان «روز ملی حماسه مقاومت کهگیلویه و بویراحمد» در تقویم ملی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تشریح ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان، خواستار تغییر رویکرد شورای فرهنگ عمومی از طرح مسائل به سمت حل مسئله و تصمیمات عملیاتی شد.

یدالله رحمانی مهمترین قابلیت استان را نیروی انسانی دانست و گفت: هر جا اندکی به نیروی انسانی استان کهگیلویه و بویراحمد توجه شده، آنها توانسته‌اند نقش‌آفرین باشند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: در همین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز امروز شاهد حضور دو نفر از فرزندان استان در جایگاه‌های اثرگذار هستیم که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت نیروی انسانی استان است.

رحمانی با اشاره به نقش مردم استان در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: مردم کهگیلویه و بویراحمد در عرصه ورزش، دفاع مقدس و همچنین در میان شهدا، جانبازان و آزادگان، در حوزه شعر، موسیقی و ادبیات و تقریباً در همه حوزه‌ها از ظرفیت و توانمندی بالایی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: امیدواریم در دولت وفاق ملی و در ادامه توجهاتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی به استان داشته است، این توجهات بیش از گذشته استمرار یابد و شاهد شکوفایی استان مبتنی بر ظرفیت‌های موجود و توانمندی‌های نیروی انسانی باشیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور در این نشست را به فال نیک گرفت و گفت: امیدواریم این حضور زمینه‌ساز تصمیمات مؤثر، تحولات اساسی و اتفاق‌های خوب برای فرهنگ و هنر استان باشد.

رحمانی با بیان اینکه فرهنگ زیربنای توسعه و سرمایه اصلی جامعه محسوب می‌شود، اظهار کرد: اگر قرار است در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و مدیریتی به پیشرفت و توسعه برسیم، این مهم جز از مسیر فرهنگ محقق نخواهد شد.

وی افزود: به همین دلیل شورای فرهنگ عمومی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است، چرا که این شورا محل هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی، جوامع محلی و نخبگان برای شناخت، بررسی و حل مسائل فرهنگی است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: امروز در کنار همه نیاز‌های جامعه از جمله وفاق ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و هویت ملی، توجه به بنیان خانواده، استفاده از ظرفیت جوانان، افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی از مسائل مهم کشور است.

رحمانی تأکید کرد: این مسائل صرفاً با بخشنامه و دستورالعمل اداری حل نمی‌شود و برای تحقق آنها باید گفت‌و‌گو، اقناع‌سازی مردم و همراهی مردم در برنامه‌های توسعه و همچنین پیگیری مستمر امور فرهنگی را در دستور کار قرار دهیم.

وی گفت: این همان مسیری است که هم مورد تأکید رهبر شهیدمان و هم مورد تأکید رهبر عزیز و جوان انقلاب و همچنین مورد توجه رئیس جمهور محترم بوده و در قالب وفاق، همدلی و اتحاد مقدس خود را نشان داده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت همدلی موجود در استان اظهار کرد: امروز در استان با هدایت‌ها و رهنمود‌های حضرت آیت‌الله حسینی، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای فرهنگ عمومی، برنامه‌ریزی دولت و مدیریت اجرایی استان، همکاری و همدلی نمایندگان مردم در مجلس، تلاش و همفکری اعضای شورای فرهنگ عمومی، ائمه جمعه شهرستان‌ها و پیگیری دبیرخانه در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، از انسجام و هماهنگی فرهنگی بسیار خوبی برخوردار هستیم.

رحمانی گفت: همه ما باید قدر این انسجام را بدانیم و برای تقویت آن محکم و استوار قدم برداریم.

وی با اشاره به حوادث و تهدید‌های اخیر دشمنان افزود: نمونه روشن این همدلی را در شرایط جنگ رمضان و تهدید‌های اخیر دشمن آمریکایی-صهیونیستی دیدیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: حضور مردم همیشه در صحنه استان از همان ساعات اولیه شنیدن خبر شهادت رهبر عزیزمان در خیابان‌ها و گرفتن فرصت از دست دشمنان قسم‌خورده ایران و انقلاب، یک حرکت بی‌نظیر بود و به نوعی استان بویراحمد پیشگام و پیش‌قدم در این حرکت جهادی در کشور شد.

رحمانی ادامه داد: پس از آن نیز در طول این ۶ تا هفت ماه گذشته، این حماسه تداوم پیدا کرد و همچنان مردم در صحنه حضور دارند.

وی اوج این حضور را در حماسه موسوم به «حماسه برنو» دانست و گفت: مردم با دستان خالی به جنگ پیشرفته‌ترین فناوری‌ها و تکنولوژی‌های دشمن آمریکایی-صهیونیستی رفتند و هلیکوپتر‌های آنها را هدف قرار دادند که در برگشت ساقط شدند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات فرهنگی انجام شده در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: در این ایام، قرارگاه فرهنگی جنگ رمضان ذیل شورای فرهنگ عمومی کشور شکل گرفت و مجموعه‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای توانستند با هماهنگی بیشتری در میدان حضور داشته باشند، مسائل را رصد کنند و در حوزه تبیین و اطلاع‌رسانی نقش خود را ایفا کنند.

رحمانی گفت: مردم استان با این انسجام و همدلی، همانند سال‌های دوران هشت سال دفاع مقدس نشان دادند که مرد روز‌های سخت هستند و هر بار که برای کشور، انقلاب و نظام احساس خطر کنند، محکم، استوار و یکپارچه پای کشور، انقلاب، نظام و ارزش‌های آن می‌ایستند و هیچ باکی به دل راه نمی‌دهند.

وی افزود: تصاویر حضور مردم این استان در صحنه‌های دفاع و همبستگی در رسانه‌های کشور و رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های تلویزیونی دنیا با شور و گستردگی دیده شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این حضور یک پیام داشت و آن اینکه استانی وجود دارد که در بزنگاه‌ها، مردم و مسئولان آن برای دفاع از کیان کشور در کنار یکدیگر هستند.

رحمانی این سرمایه اجتماعی را در شرایط کنونی بسیار ارزشمند دانست و گفت: وظیفه ما این است که نه تنها به حفظ این سرمایه اجتماعی توجه کنیم، بلکه با ارتقا و استمرار آن، این سرمایه را به یک پشتوانه پایدار برای توسعه فرهنگی و اجتماعی استان و کشور تبدیل کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: معتقدیم شورای فرهنگ عمومی باید بیش از گذشته از طرح مسئله به سمت حل مسئله و ارائه راهکار حرکت کند.

رحمانی افزود: به همین منظور باور داریم مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید روشن، عملیاتی، دارای مسئول و متولی مشخص و قابل رصد و ارزیابی باشد و مردم باید آثار اجرای این مصوبات را در زندگی خود ببینند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان گفت: این استان در کنار ظرفیت‌هایی که به آنها اشاره شد، از نظر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری نیز بسیار غنی است، اما در حوزه زیرساخت‌ها و امکانات، همانند سایر حوزه‌ها، با کمبود‌های جدی مواجه است.

رحمانی تکمیل پروژه‌های فرهنگی، تجهیز مجتمع‌ها و سالن‌های فرهنگی و هنری، توسعه فضا‌های سینمایی و نمایشی، حمایت از فعالیت‌های قرآنی و رسانه‌ای و توجه جدی‌تر به استعداد‌های جوانان استان را از مهمترین مطالبات بخش فرهنگی عنوان کرد.

وی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ما در استان آمادگی داریم از همه ظرفیت‌های موجود برای توسعه فرهنگی استان استفاده کنیم، اما جهش فرهنگی استان مستلزم حمایت ملی گسترده دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های بخش فرهنگ است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: انتظار ما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که در حوزه اعتبارات، تجهیزات، زیرساخت‌ها و حمایت از رویداد‌های فرهنگی و هنری، نگاه ویژه‌ای به استان معطوف شود.

رحمانی با اشاره به استعداد‌های فعالان فرهنگی و هنری استان گفت: با توجه به استعداد‌های بی‌نظیر فعالان فرهنگی استان که وزیر در بازدید‌ها گوشه‌هایی از ذوق و هنر آنان را ملاحظه کرده است، این انتظار پررنگ‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: فعالان فرهنگی استان با محوریت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های متولی و با حمایت همه‌جانبه استان نشان داده‌اند که ظرفیت میزبانی رویداد‌های ملی را دارند و می‌توانند بیش از گذشته در عرصه فرهنگ و هنر نقش‌آفرینی کنند.

استاندار خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از جنابعالی انتظار داریم دستور فرمایید همه این ظرفیت‌ها ارزیابی شود و در مسیر شکوفایی، بالندگی و تقویت آنها، استان را تنها نگذارید و در کنار ما باشید.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود از حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تکمیل مجموعه فرهنگی و هنری و تالار مرکزی یاسوج قدردانی کرد و گفت: این مجموعه سال‌ها در رکود و توقف قرار داشت و با جلسات و پیگیری‌های مستمر و همچنین اقدامات مجموعه‌های زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جلساتی که با سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، به عنوان یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور، ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن مصوب شد.

وی افزود: این اعتبار موجب شد این طرح دوباره وارد مدار ساخت‌وساز و تکمیل شود که امروز نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن بازدید خواهد کرد و این موضوع جای تقدیر ویژه از سوی بنده و همه فعالان بخش فرهنگی استان دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد: خروجی این نشست، تصمیمات مشخص، عملیاتی و امیدآفرین برای فرهنگ استان و شورای فرهنگ عمومی باشد و با حمایت ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دولت وفاق ملی و رئیس جمهور، شاهد اتفاقات بزرگ‌تری در حوزه فرهنگ و هنر استان باشیم.

رحمانی در پایان دو پیشنهاد را در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کرد.

وی گفت: پیشنهاد نخست این است که روز چهاردهم فروردین‌ماه، به مناسبت حماسه برنو در استان، به عنوان «روز ملی حماسه مقاومت استان کهگیلویه و بویراحمد» در تقویم ملی و سالانه کشور ثبت شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: این پیشنهاد را در حضور رئیس جمهور محترم در سمینار استانداران نیز مطرح کرده‌ایم و نامه آن را دو سه روز قبل خدمت رئیس جمهور تقدیم کردیم که ان‌شاءالله به شورای فرهنگ عمومی کشور ارجاع شود.

رحمانی ابراز امیدواری کرد این پیشنهاد با تدابیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب برسد و گفت: این اقدام می‌تواند ذره‌ای از آن چیزی باشد که مردم قهرمان استان شایسته آن هستند.

وی پیشنهاد دوم را نیز مربوط به حضرت بی‌بی حکیمه (س) عنوان کرد و گفت: امسال همایش و کنفرانس حضرت بی‌بی حکیمه (س) را داریم و پیشنهاد می‌کنیم یکی از روز‌های دهه کرامت به نام حضرت بی‌بی حکیمه (س) نامگذاری و این مناسبت در تقویم کشور ثبت شود.

رحمانی در پایان از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت همراه در استان قدردانی کرد و برای همه مسئولان و حاضران در نشست، آرزوی موفقیت و سلامتی در مسیر خدمتگزاری به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرد.

تاکید نماینده ولی‌فقیه در استان بر تقویت فرهنگ دینی و هویت ایرانی

آیت‌الله حسینی نماینده ولی‌فقیه در استان هم با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و انسانی استان، بر ضرورت تقویت فرهنگ دینی و هویت ایرانی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دشمن، فرهنگ را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل با جمهوری اسلامی قرار داده است، گفت: باید برای مقابله با تغییر سبک زندگی، بی‌حجابی و آسیب‌های فرهنگی، برنامه‌ریزی و اقدام عملی انجام شود.

آیت‌الله حسینی خواستار حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان، خبرنگاران، شعر آیینی، تعزیه، فعالیت‌های قرآنی، مساجد و هیئت‌های مذهبی شد و افزود: توسعه زیرساخت‌های فرهنگی از جمله تکمیل و تجهیز تالار فرهنگی یاسر و ایجاد سینمای مستقل در مرکز استان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین تخصیص اعتبار برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، از جمله طلاق و خودکشی و حمایت مالی و اجرایی از مصوبات شورای فرهنگ عمومی را ضروری دانست.

نماینده ولی‌فقیه در استان در پایان با اشاره به گستردگی فعالیت‌های فرهنگی دشمن، بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بومی برای تقویت فرهنگ دینی و هویت ملی تأکید کرد.

قدردانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از تعامل میان ائمه جمعه و مجموعه دولت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد هم این نشست با قدردانی از حضور ائمه جمعه سراسر استان و فرمانداران، اظهار کرد: در یکی دو سال گذشته و به‌ویژه در شرایط جنگی اخیر، پیوند و همکاری میان ائمه جمعه و مجموعه دولت زمینه‌ساز تقویت انسجام، همدلی، وحدت و مشارکت اجتماعی در استان شده است.

امین درخشان افزود: ائمه جمعه، به‌ویژه در بخش‌های مختلف استان، با پذیرفتن مسئولیت در حوزه فرهنگی، بخشی از کاستی‌ها و مسائل فرهنگی شهرستان‌ها را نیز دنبال می‌کنند که این موضوع نیازمند توجه ساختاری بیشتر است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد در فعالیت‌های شورای فرهنگ عمومی طی دو سال گذشته، ادامه داد: با برنامه ریزی جدیدی که با راهبری شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته و همچنین انسجام بیشتری که میان این شورا‌ها ایجاد شده است، لازم است در حوزه ساماندهی و ساختار‌های فرهنگی و مسائل مرتبط با شورای فرهنگ عمومی استان توجه بیشتری صورت گیرد.

نباید هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد را پس از مرگ بشناسیم؟

نماینده مردم کهگیلویه بهمئی چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: چه تعداد هنرمند، نویسنده، شاعر، نخبه و چهره فرهنگی در این استان گمنام زندگی می‌کنند؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه‌های مسئول باید برای شناسایی و حمایت از این افراد برنامه داشته باشند.

حجت الاسلام سید محمد موحد با لحنی انتقادی افزود: آیا باید حسین پناهی از دنیا برود تا تازه بگوییم حسین پناهی چه کسی بود؟ آیا دیگر هنرمندان و فرهیختگان این دیار نیز باید پس از مرگ شناخته شوند؟ خانه، موزه، پایگاه و فضای فرهنگی متناسب با نام و جایگاه این بزرگان کجاست؟

وی تصریح کرد: این استان سرشار از استعداد‌های فرهنگی است، اما بسیاری از آنان در گمنامی زندگی می‌کنند. اگر قرار است فرهنگ عمومی تقویت شود، باید صاحبان فرهنگ و هنر را در زمان حیاتشان دید، نه اینکه پس از مرگ برای آنان همایش و بزرگداشت برگزار کرد.

موحد خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: برخی مسائل و درد‌های مردم این استان را نمی‌دانیم با چه زبان و بیانی مطرح کنیم.

وی افزود: درست است که بخش عمده چنین نشست‌هایی به حوزه تخصصی وزیری بازمی‌گردد که به استان سفر کرده است، اما مشکلات و مصائبی وجود دارد که ناچاریم آنها را در همین مجامع و در حضور اعضای دولت بیان کنیم.

موحد با اشاره به ظرفیت‌های نفتی استان گفت: استاندار اعلام کرد که به‌دلیل کیفیت بالای نفت گچساران، حدود ۴۰ درصد صادرات نفت کشور به این منطقه ارتباط دارد. بیان برخی واقعیت‌های این استان، به اعتقاد من، با گریه و اندوه همراه است.

وی ادامه داد: چگونه ممکن است استانی چنین سهم بزرگی در تولید و صادرات نفت کشور داشته باشد، اما فرزندان آن برای شرکت در آزمون‌های استخدامی برخی مناطق نفتی، از جمله عسلویه، به‌عنوان نیروی غیربومی حتی از امکان ورود به مجموعه محروم باشند؟ آیا این رویه با عدالت مورد تأکید نظام جمهوری اسلامی سازگار است؟

موحد خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: این موضوع را هنگام بازگشت رئیس‌جمهور از یاسوج به تهران نیز مطرح کردم. آقای قائم‌پناه آن را یادداشت کرد و گفت چنین اقدامی غیرقانونی و تحمل‌ناپذیر است، اما با وجود این، همچنان اجرا می‌شود و کسی قدرت جلوگیری از آن را ندارد. این وضعیت، ظلمی آشکار به فرزندان استان است.

وی افزود: پیش‌تر به یکی از همکاران شما در دولت گفتم که در مجموعه تحت مدیریت او حدود یک هزار و ۵۰۰ مدیر و عضو هیئت‌مدیره فعالیت می‌کنند؛ بفرمایید از میان این تعداد، چند نفر متعلق به کهگیلویه و بویراحمد هستند؟ آیا حتی دو یا سه نفر از نیرو‌های شایسته این استان در آن مجموعه حضور دارند؟ آیا چنین توزیعی عادلانه است؟

نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در ادامه به مشکلات آب آشامیدنی حوزه انتخابیه خود پرداخت و گفت: تأسف‌آور است که پس از ۴۷ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی، مردم برخی مناطق استان همچنان آب موردنیاز خود را با بشکه تأمین و جابه‌جا می‌کنند.

وی با اشاره به طرح انتقال آب سد گندمکار اظهار کرد: حدود پنج سال است که برای انتقال آب سد گندمکار به دو شهرستان ردیف بودجه در نظر گرفته شده، اما آب آشامیدنی مردم همچنان در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

موحد ادامه داد: تدبیر استاندار، همکاری مجموعه مدیریتی استان و ورود بنده به این موضوع سبب شد چالشی ایجاد نشود؛ درحالی‌که این مطالبه، حق قانونی و شرعی مردمی است که سال‌ها با کمبود آب آشامیدنی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

نماینده مردم کهگیلویه بزرگ گفت: این مردم، همان مردمی هستند که فرزندانشان هر روز به شیوه‌ای در مسیر مقابله با دشمنان و دفاع از کشور حضور دارند، اما حتی در سخت‌ترین شرایط نیز اجازه نداده‌اند کوچک‌ترین حرکتی علیه نظام و دولت شکل بگیرد.

موحد خطاب به سیدعباس صالحی تأکید کرد: آقای وزیر، ما ناچاریم این فریاد‌ها را در چنین جلسه‌ای مطرح کنیم. انتظار داریم شما این مشکلات را در دولت آقای پزشکیان بازگو و برای حل آنها مطالبه‌گری کنید. این وضعیت اشتغال فرزندان استان، این شرایط آب آشامیدنی و این نیز بخشی از دیگر مشکلات مردم ماست.

موحد با اشاره به کمبود زیرساخت‌های فرهنگی در حوزه انتخابیه خود گفت: همان‌گونه که استاندار به مشکلات فرهنگی استان اشاره کرد، شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده نیز با کمبود‌های جدی در این حوزه روبه‌رو هستند.

وی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: شما فردی هستید که فرهنگ را می‌شناسید، جایگاه آن را درک می‌کنید و در این میدان گام‌های مهمی برداشته‌اید. انتظار داریم در این سفر به وضعیت زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان‌های حوزه انتخابیه بنده توجه ویژه‌ای داشته باشید.

موحد ادامه داد: آیین‌ها، سنت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی فراوانی در این مناطق وجود دارد، اما صاحبان این فرهنگ و برگزارکنندگان برنامه‌های آیینی، در بسیاری از موارد حتی فضای مناسبی برای فعالیت و ظهور و بروز توانمندی‌های خود ندارند.

وی افزود: با کمک‌هایی که از برخی مجموعه‌ها گرفته‌ایم، اقداماتی آغاز شده است، اما تعدادی از طرح‌ها همچنان نیمه‌تمام مانده‌اند و مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده انتظار دارند سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان، به تصمیمی مؤثر و تحولی جدی در تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی منجر شود.

کوچ عشایر زاگرس به یک رویداد ملی فرهنگی تبدیل شود

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی هم با طرح مطالبات فرهنگی استان، خواستار برنامه راهبردی، حمایت از هنرمندان، ثبت ملی کوچ زاگرس و اصلاح ساختار فرهنگی بویراحمد شد.

محمد بهرامی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ما در استان دو هویت داریم؛ یکی هویتی که ثبت شده و دیگری هویتی که در حال پوچ شدن و از بین رفتن است.

وی با اشاره به جایگاه عشایر در استان افزود: بالاترین درصد جمعیت عشایری کشور متعلق به کهگیلویه و بویراحمد است و ما دو بار در سال شاهد یکی از بزرگ‌ترین مهاجرت‌های فرهنگی کشور هستیم، اما متأسفانه از این ظرفیت، به‌ویژه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استفاده لازم نشده است.

بهرامی ادامه داد: کوچ عشایر یک میراث زنده است و نباید اجازه دهیم فرهنگ کوچ عشایری به مسیر فراموشی برود.

وی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: درخواست ما این است که به دستور جنابعالی، یک طرح پایلوت ملی برای ارائه خدمات فرهنگی به عشایر زاگرس در این استان اجرا شود.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای همچنین خواستار ثبت ملی «کوچ زاگرس» شد و گفت: این موضوع یکی از مطالبات جدی جامعه عشایری استان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

بهرامی در ادامه به طرح نیمه تمام تالار فرهنگی و هنری یاسوج اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۸۶ که شهردار بودیم، مجوز این پروژه صادر و عملیات آن آغاز شد، اما سال‌ها این طرح راکد ماند.

وی افزود: از رئیس‌جمهور و مجموعه دولت که برای تأمین زمین و آغاز مجدد کار کمک کردند، تشکر می‌کنیم، اما برای تکمیل این پروژه همچنان نیازمند حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان استان هستیم.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس با اشاره به وضعیت هنرمندان و خبرنگاران استان نیز اظهار کرد: موضوع حمایت از هنرمندان و خبرنگاران مغفول مانده است و باید برای حمایت از این قشر اقدامات جدی انجام شود.

وی پیشنهاد کرد: در قالب طرح‌های ملی، سهم و ردیف مشخصی برای حمایت از هنرمندان و خبرنگاران پیش‌بینی شود و در حوزه تحصیلات نیز صندوقی ایجاد شود تا دستگاه‌های مختلف بتوانند به این عزیزان کمک کنند.

بهرامی افزود: ما هر روز در کنار هنرمندان و خبرنگاران هستیم و از نزدیک نگرانی‌ها، نیاز‌ها و دغدغه‌های آنها را می‌بینیم.

وی یکی دیگر از مطالبات فرهنگی استان را نبود سینما در مرکز استان عنوان کرد و گفت: شهر یاسوج به‌عنوان مرکز استان فاقد سینماست و این موضوع نیازمند توجه ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس همچنین خواستار توجه به راه‌اندازی خانه فرهنگ سیار و توسعه کتابخانه‌ها در مناطق مختلف استان شد.

وی پیشنهاد ایجاد «دبیرخانه دائمی شعر، داستان و موسیقی زاگرس» در یاسوج را نیز مطرح کرد و خواستار توجه ویژه وزارت فرهنگ به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه زاگرس شد.

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر و آنچه «حماسه بزرگ مردم» خواند، گفت: این حماسه، فقط یک اتفاق در کشور نبود، بلکه یک حماسه بسیار بزرگ در دنیا بود.

بهرامی با اشاره به حماسه‌ها و رویداد‌های تاریخی گذشته گفت: حماسه‌های قبلی ما و حتی بخشی از تاریخ ما به نام دیگران مصادره شد؛ شاید در آن زمان دسترسی ما به امکانات و به‌ویژه سلاح، علم و دانش وجود نداشت، اما امروز این امکانات را داریم.

وی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: انتظار داریم این حماسه نیز به نام ملت ایران و به‌عنوان یک موضوع ملی و فرهنگی ثبت و به دنیا معرفی شود.

بهرامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سهم جمعیتی شهرستان بویراحمد گفت: بیش از ۴۰ درصد جمعیت استان در حوزه بویراحمد و شهر یاسوج قرار دارد، اما برای من جای تعجب است که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقلی در بویراحمد وجود ندارد.

وی افزود: ساختار اداری و مالی مستقل برای این شهرستان وجود ندارد؛ سؤال این است که آیا مدیرکل استان باید پاسخگوی نیاز‌های کل استان باشد یا اینکه همزمان پاسخگوی نیاز‌های فرهنگی و هنری قشر فرهنگی و هنرمندان شهرستان بویراحمد نیز باشد؟

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس ادامه داد: ما این ساختار را در مجلس پیگیری و مطرح کرده‌ایم و معتقدیم این شیوه کار، مناسب نیست.

وی تأکید کرد: اصلاح این ساختار، مطالبه هنرمندان و فعالان فرهنگی شهرستان بویراحمد است و انتظار داریم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به آن تصمیم جدی اتخاذ کند.

بهرامی همچنین با اشاره به شهرستان‌های تازه‌تأسیس استان گفت: در شهرستان‌هایی که طی سال‌های اخیر ایجاد شده‌اند نیز نیاز‌های فرهنگی متعددی وجود دارد و لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این مناطق توجه بیشتری داشته باشد.

وی در پایان بر ضرورت حمایت از مناطق کمتر برخوردار و بخش‌هایی مانند لوداب و... در حوزه فرهنگی تأکید کرد و خواستار توجه ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نیاز‌های فرهنگی این مناطق شد.

تاکید بر استفاده از ظرفیت نیرو‌های نخبه و توانمند بومی در حوزه فرهنگ

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان هم دراین نشست، با اشاره به فعالیت ۱۵ پایگاه نماز جمعه در کهگیلویه و بویراحمد، از تعامل ائمه جمعه و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگ عمومی قدردانی کرد.

حجت السلام عبودی مهم‌ترین مشکل این شورا را نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات دانست و گفت: با وجود انجام کار کارشناسی و صرف وقت برای تدوین مصوبات، در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه هستیم.

وی افزود: لازم است در سطح ملی برای اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی راهکاری مشخص شود تا تصمیمات این شورا از مرحله طرح و تصویب فراتر رفته و به اقدامات عملی و ملموس منجر شود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان همچنین بر استفاده از ظرفیت نیرو‌های نخبه و توانمند بومی در حوزه فرهنگ تأکید کرد.

پیشنهاد فرماندار بویراحمد برای بازنگری در ساختار دستگاه‌های متولی فرهنگ

فرماندار بویراحمد هم با تأکید بر نقش فرهنگ در فرآیند توسعه کشور، خواستار بازنگری در ساختار دستگاه‌های متولی فرهنگ در سطح ملی، استانی و شهرستانی شد.

بهشتی پیشنهاد کرد دستگاه‌های متولی فرهنگ در کشور با هدف افزایش هماهنگی و اثربخشی، در قالب یک ساختار منسجم تجمیع شوند.

فرماندار بویراحمد افزود: این ساختار می‌تواند علاوه بر سیاست‌گذاری و اجرا، در زمینه تولید محتوای فرهنگی و حتی درآمدزایی نیز نقش‌آفرینی کند.

بهشتی در ادامه، ایجاد اندیشکده فرهنگ در سطح استان‌ها را از دیگر پیشنهاد‌های خود عنوان کرد و گفت: این اندیشکده می‌تواند دغدغه‌ها و آسیب‌های حوزه فرهنگ عمومی را جمع‌آوری، بررسی و جمع‌بندی کرده و نتایج آن را در مسیر سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های فرهنگی قرار دهد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت ساختار سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: لازم است ساختار فرهنگی این وزارتخانه در شهرستان‌ها ایجاد و در مواردی که ساختار موجود نیازمند تقویت است، حمایت و ارتقا پیدا کند.

تاکید بر تقویت نقش دستگاه‌های فرهنگی در مدارس و دانشگاه‌ها

حجت السلام پیشقدم مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم بر ضرورت تقویت نقش دستگاه‌های فرهنگی در مدارس و دانشگاه‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مرزبندی‌های اداری نباید مانع فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی شود، گفت: باید از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی برای تربیت نسل نوجوان و جوان استفاده شود.

پیشقدم همچنین با اشاره به نقش خانواده در فرهنگ و تربیت دینی، تجربه مردمی‌سازی شورای فرهنگ عمومی در استان را الگویی موفق دانست و افزود: استفاده از ظرفیت بزرگان، ریش‌سفیدان و سرمایه‌های اجتماعی می‌تواند بسیاری از مسائل فرهنگی را حل کند.

وی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست زمینه حضور مؤثر دستگاه‌های فرهنگی در نظام آموزشی فراهم و الگوی مردمی شورای فرهنگ عمومی استان در سطح کشور اجرا شود.

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